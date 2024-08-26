«Война машин»: станет ли Россия полем боя автогигантов Китая и Европы

Евросоюз и Китай втягиваются в противостояние, которое все сильнее напоминает большую торговую войну. Краеугольным камнем преткновения Брюсселя и Пекина стала продукция автопрома обеих сторон. Причем ни одна из них, по-видимому, не намерена отступать. Чем эта ситуация может обернуться для российского рынка, разобрался портал «АвтоВзгляд».

На наш рынок могут хлынуть новые потоки авто и из КНР, и из Старого Света

Чиновники из министерства коммерции КНР, по информации агентства Reuters, провели 23 августа встречу с представителями автопрома и отраслевых ассоциаций страны. Предмет обсуждения — возможное повышение импортных тарифов на бензиновые автомобили с двигателями большого объема. Основание — намерение ЕС в октябре повысить ввозные пошлины на электромобили китайских компаний на величины до 36,3% в дополнение к стандартной ставке в размере 10%.

И это еще «щадящий» вариант: на днях в Брюсселе снизили прежнюю величину предполагаемой пошлины (37,6%). Однако не отменили ее полностью, а именно этого добивался Пекин. Его эмиссары обратились к странам-членам ЕС с просьбой оказать воздействие на Брюссель в этом вопросе. Ведь Еврокомиссия, контролирующая торговую политику Евросоюза, не сможет ввести новые пошлины, если квалифицированное большинство — 15 стран блока, представляющих как минимум 65% населения ЕС, проголосует против.

По данным источников Reuters, Германия, Финляндия и Швеция воздержались от участия в июльском голосовании по вопросу о том, поддержать ли принятие тарифов на постоянной основе. А Франция, Италия и Испания высказались за предложение повысить тарифы для китайских электрокаров, хотя относятся к числу тех европейских стран, которые больше всех пострадают от любых ответных шагов со стороны КНР.

Фото globallookpress.com

По итогам пятничных обсуждений возникшей ситуации, в китайском министерстве заявили, что выслушали мнения представителей автопрома, экспертов и ученых на счет возможности повысить тарифы на машины из ЕС с топливными двигателями. Заметим: именно автостроители КНР в июне призвали свое правительство ввести ввозные пошлины для их европейских конкурентов в размере 25%.

Если китайцы реализуют задуманное, самые неприятные последствия будут ждать Германию, заметили эксперты Reuters. Так, в прошлом году в КНР, по данным таможенной статистики страны, были ввезены немецкие автомобили с двигателями объемом от 2,5 литра на 1,2 млрд. долларов. В свою очередь, импорт электрокаров из КНР в ЕС в 2023 году, как отмечала ранее американская исследовательская компания Rhodium Group, вырос в стоимостном выражении до 11,5 млрд. долларов с 1,6 млрд. в 2020-м.

По состоянию на июнь, когда ЕК объявила о своем предварительном решении по поводу «экологичных китайцев», цены на них были примерно на 20% ниже, чем у европейских моделей. В понимании Брюсселя пошлины для разных китайских автогигантов должны различаться в зависимости от масштабов их субсидирования. При этом в апрельском обзоре Rhodium Group утверждалось, что для таких грандов, как например, BYD, рынок ЕС может стать непривлекательным лишь при условии ввозной пошлины в диапазоне 40-50%.

Фото globallookpress.com

Максимальная дополнительная пошлина, которую планирует ЕК (те самые 36,3%), скорее всего, все же не затронет BYD, но и этому поставщику, по всей видимости, придется столкнуться с удорожанием «входного билета» на рынок ЕС примерно на пятую часть стоимости авто. Другим китайским компаниям придется еще сложнее.

Судя по тому, как развиваются события, и в Брюсселе, и в Пекине полны решимости реализовать намеченные планы в сфере автомобильного экспорта. Заградительные пошлины как с той, так и с другой стороны при отказе от снижения производства неизбежно приведут к сокращению поставок и возникновению избытка машин.

При этом китайских электромобилей, дорога которым, по сути, закрыта и в США (пошлина в 100% стоимости авто), и в соседнюю с ЕС Турцию (плюс 40% к стандартной ставке) окажется достаточно много, чтобы их производители обратили еще более пристальные взоры на российский рынок. Нельзя исключать и заметного роста объемов ввоза в Россию бензиновых авто из Европы по ставшим уже привычными схемам «параллельного» импорта.

Фото globallookpress.com

Каких в итоге масштабов достигнут те и другие поставки — вопрос открытый. Отдельная интрига — возможность влияния этих импортных потоков на ценовую конъюнктуру отечественного автомобильного рынка.

И особенно в условиях повышения в России ставок утильсбора, ожидаемого именно в октябре, когда ЕС планирует «задрать» тарифную сетку для «электричек» из КНР. Но в том, что «война машин», которую начали Брюссель и Пекин, в той или иной степени затронет российский авторынок, сомневаться не приходится.