Кроссоверы Haval и Chery обогнали по продажам LADA Granta и Vesta

Обычно мы не обращаем особого внимания на статистику недельных продаж новых автомобилей в России, но в этот раз решили сделать исключение, поскольку появился довольно серьезный повод. LADA Granta и Vesta уступили в рейтинге свои первые места — кроссоверам Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», за период с 19 по 25 августа (34-я неделя 2024 года) россияне приобрели 1856 новеньких кроссоверов Haval Jolion, что обеспечило самой популярной иномарке первое место и в общем зачете. На второй строчке — столь же внезапно — оказался другой «китаец» — Chery Tiggo 7 Pro Max, разлетевшийся тиражом в 1792 единицы.

Тем временем LADA Granta, которая, как казалось, никогда не уступит «золото», опустилась на третью позицию: в пользу отечественного «бюджетника» сделали выбор 1727 человек. А родственная Vesta стала четвертой — дилеры передали покупателям 1392 машины.

Помимо этих моделей, в первую десятку по итогам минувшей недели вошли LADA Granta в кузове лифтбэк (1315 шт.), Chery Tiggo 4 Pro (1248 шт.), LADA Vesta SW (1003 шт.), Changan CS55 Plus (995 шт.), Haval M6 (899 шт.) и Geely Monjaro (833 шт.) Всего же российские дилеры продали за семь дней 31 308 новых легковушек — на 4% больше, чем с 12 по 18 августа.