Недорогой Chevrolet: в России неожиданно всплывают любопытные предложения

Как насчет недорогого — нового или чуть подержанного — Chevrolet? Стоит ли присматриваться к машинам этой марки, попадающим в нашу страну исключительно по «серым» схемам? И какие не просто доступные, но и достойные аналоги можно найти сейчас в России? В вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».

Август выдался неожиданно урожайным на предложение актуальных бюджетных моделей компании Chevrolet, официально покинувшей российский авторынок весной 2022-го. Новые и, повторим, недорогие Tracker, Cobalt и Monza дополнили палитру более солидных автомобилей американской марки, поступающих к нам по параллельному импорту. Правда, о массовых продажах перечисленных «бюджетников» речи не идет: они периодически всплывают в регионах о очень быстро находят своих хозяев. Но если мониторить ситуацию, найти искомое очень даже реально.

Цены на три перечисленных выше авто вполне соответствуют типичной для Chevrolet относительной дешевизне: минимальные начинаются (с учетом дилерских скидок) с 1,33 млн., 1,55 млн. и 1,74 млн. рублей соответственно. Более того, Cobalt и Monza в контексте характеристик и стоимости даже заслуживают сравнения с разными комплектациями LADA Vesta, а кроссовер Tracker (с известной натяжкой, понятное дело) — с внедорожником LADA Niva Travel.

Надо заметить, что все эти машины хорошо известны в России, и появление этих авто без пробега на наших просторах не стало сенсацией. В сущности, деловые дюди время от времени завозят в РФ машин, производимых в Казахстане из узбекских комплектующих: Cobalt, например, начали собирать на «СарыаркаАвтоПром» еще в 2020-ом. Да и напрямую из Китая на российский рынок поступают Chevrolet с минимальным пробегом, включая упомянутый седан Monza.

Фото производителя.

К слову, в самом Узбекистане набрали заметную популярность именно китайские «Шеви». А учитывая, что в прошлом году Ташкент кардинально снизил пошлины на ввоз машин с двигателями объемом до 1,2 л, то реэкспорт в Россию соответствующих этому критерию Chevrolet тоже не исключен.

Понятно, что никакие гарантии производителя на эти ТС не распространяются. Однако привлекательные цены делают свое дело, и «узбекско-казахские» «Шеви», наряду с китайскими, находят своего покупателя. Кстати, все три модели — Tracker, Cobalt и Monza — сравнительно широко представлены на российской «вторичке» в разных модификациях. И не только они. Ассортимент достаточно разнообразен.

Если говорить об автомобилях 2023 года выпуска, то, к примеру, Chevrolet Spark III можно найти под заказ за 1,34-1,78 млн. рублей. Nexia (не путать с почти легендарной Daewoo) обойдется в 1,33-1,75 млн. рублей. А разные версии Monza в наличии и под заказ предлагаются по ценам в диапазоне 1,8-2,25 млн. рублей, что, кстати, даже выше, чем на упомянутую в самом начале новую машину этой модели. Chevrolet Cobalt, также прошлогоднего выпуска, доступен за 1,27-1,99 млн. рублей, Onix предлагают за 1,80-2,05 млн. Самая «крутая» версия Tracker стоит 2,37 млн.

Фото производителя.

Но что делать, если перспектива покупки такой легковушки, как Chevrolet, будь то новая или подержанная модель, смущает отсутствием гарантии, неясностью с наличием качественных запчастей или чем-либо еще?

Надо признать: на рынке достаточно различных вариантов, похожих по своим параметрам — как «серых», так и «гарантийных» марок.

Например, в качестве альтернативы Chevrolet Monza вполне можно рассмотреть (помимо LADA Vesta в широком диапазоне цен от 1,19 до 2,25 млн. руб.) Honda Crider (тоже «серый», разумеется) примерно по 1,85-2,5 млн. Или BAIC U5 Plus по 1,66-2,25 млн. рублей. Причем китайская марка на российском рынке представлена официально и, стало быть, нам доступны гарантийные ТС.

В случае с Cobalt, как альтернатива доступны, с оговорками, две отечественные модели в различных версиях — LADA Granta по 0,77-1,48 млн. рублей и, опять же, Vesta. Бюджетные подобия Chevrolet Tracker в России подобрать сложно. Если сравнивать с другими «серыми» иностранцами, то разница в цене окажется внушительной.