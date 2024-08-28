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Недорогой Chevrolet: в России неожиданно всплывают любопытные предложения

Бюджетных «американцев» стоит поискать в регионах

Как насчет недорогого — нового или чуть подержанного — Chevrolet? Стоит ли присматриваться к машинам этой марки, попадающим в нашу страну исключительно по «серым» схемам? И какие не просто доступные, но и достойные аналоги можно найти сейчас в России? В вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Олег Кривошапов

Изображение Недорогой Chevrolet: в России неожиданно всплывают любопытные предложения

Август выдался неожиданно урожайным на предложение актуальных бюджетных моделей компании Chevrolet, официально покинувшей российский авторынок весной 2022-го. Новые и, повторим, недорогие Tracker, Cobalt и Monza дополнили палитру более солидных автомобилей американской марки, поступающих к нам по параллельному импорту. Правда, о массовых продажах перечисленных «бюджетников» речи не идет: они периодически всплывают в регионах о очень быстро находят своих хозяев. Но если мониторить ситуацию, найти искомое очень даже реально.

Цены на три перечисленных выше авто вполне соответствуют типичной для Chevrolet относительной дешевизне: минимальные начинаются (с учетом дилерских скидок) с 1,33 млн., 1,55 млн. и 1,74 млн. рублей соответственно. Более того, Cobalt и Monza в контексте характеристик и стоимости даже заслуживают сравнения с разными комплектациями LADA Vesta, а кроссовер Tracker (с известной натяжкой, понятное дело) — с внедорожником LADA Niva Travel.

Надо заметить, что все эти машины хорошо известны в России, и появление этих авто без пробега на наших просторах не стало сенсацией. В сущности, деловые дюди время от времени завозят в РФ машин, производимых в Казахстане из узбекских комплектующих: Cobalt, например, начали собирать на «СарыаркаАвтоПром» еще в 2020-ом. Да и напрямую из Китая на российский рынок поступают Chevrolet с минимальным пробегом, включая упомянутый седан Monza.

Фото производителя.
Фото производителя.

К слову, в самом Узбекистане набрали заметную популярность именно китайские «Шеви». А учитывая, что в прошлом году Ташкент кардинально снизил пошлины на ввоз машин с двигателями объемом до 1,2 л, то реэкспорт в Россию соответствующих этому критерию Chevrolet тоже не исключен.

Понятно, что никакие гарантии производителя на эти ТС не распространяются. Однако привлекательные цены делают свое дело, и «узбекско-казахские» «Шеви», наряду с китайскими, находят своего покупателя. Кстати, все три модели — Tracker, Cobalt и Monza — сравнительно широко представлены на российской «вторичке» в разных модификациях. И не только они. Ассортимент достаточно разнообразен.

Если говорить об автомобилях 2023 года выпуска, то, к примеру, Chevrolet Spark III можно найти под заказ за 1,34-1,78 млн. рублей. Nexia (не путать с почти легендарной Daewoo) обойдется в 1,33-1,75 млн. рублей. А разные версии Monza в наличии и под заказ предлагаются по ценам в диапазоне 1,8-2,25 млн. рублей, что, кстати, даже выше, чем на упомянутую в самом начале новую машину этой модели. Chevrolet Cobalt, также прошлогоднего выпуска, доступен за 1,27-1,99 млн. рублей, Onix предлагают за 1,80-2,05 млн. Самая «крутая» версия Tracker стоит 2,37 млн.

Фото производителя.
Фото производителя.

Но что делать, если перспектива покупки такой легковушки, как Chevrolet, будь то новая или подержанная модель, смущает отсутствием гарантии, неясностью с наличием качественных запчастей или чем-либо еще?

Надо признать: на рынке достаточно различных вариантов, похожих по своим параметрам — как «серых», так и «гарантийных» марок.

Например, в качестве альтернативы Chevrolet Monza вполне можно рассмотреть (помимо LADA Vesta в широком диапазоне цен от 1,19 до 2,25 млн. руб.) Honda Crider (тоже «серый», разумеется) примерно по 1,85-2,5 млн. Или BAIC U5 Plus по 1,66-2,25 млн. рублей. Причем китайская марка на российском рынке представлена официально и, стало быть, нам доступны гарантийные ТС.

В случае с Cobalt, как альтернатива доступны, с оговорками, две отечественные модели в различных версиях — LADA Granta по 0,77-1,48 млн. рублей и, опять же, Vesta. Бюджетные подобия Chevrolet Tracker в России подобрать сложно. Если сравнивать с другими «серыми» иностранцами, то разница в цене окажется внушительной.

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