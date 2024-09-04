Объявлена дата начала российских продаж кроссовера Forthing T5

Давно анонсированный китайский кроссовер Forthing T5 наконец-то выходит на отечественный рынок: старт продаж запланирован на 9 сентября. За модель, «прописавшуюся» на мощностях калининградского завода «Автотор», дилеры попросят 1 950 000 рублей.

Габариты Forthing T5 — 4545х1825х1750 мм при колесной базе 2720 мм. То есть он крупнее своих прямых конкурентов, к которым сам дистрибьютор относит таких сильных представителей сегмента компактных SUV, как Geely Coolray, Changan CS35 Plus, Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro.

В движение новинка приводится 1,5-литровым турбомотором 4J15T (144 л.с., 215 Нм), созданным на базе технологий Mitsubishi. А аккомпанирует ему шестиступенчатый «автомат». Привод — в лучших традициях класса исключительно передний.

Комплектация у Forthing T5 будет одна, но довольно «жирная». В список оснащения войдут обивка сидений экокожей, электропривод пятой двери, встроенный видеорегистратор, бесключевой доступ и множество электронных ассистентов водителя.

Напомним, что модель производится в России — на калининградском заводе «Автотор». Что же касается дилерской сети, то на сегодняшний день она насчитывает 39 автосалонов, но в будущем их число увеличится до 60.