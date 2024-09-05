В России назвали 10 самых популярных автомобилей августа

На первой строчке, как и раньше, стабильно держится отечественная LADA Granta. В августе россияне купили 18832 экземпляра, отдав предпочтение самой доступной модели АВТОВАЗа. По сравнению с прошлым годом, это на 17,4% больше.

Спрос на LADA Granta вырос на 5,2% за период с января по август. Что интересно, доля модели в структуре рынка новинок снизилась и в августе, и за восемь месяцев текущего года, составив 12,7% и 13,25% соответственно, согласно исследованию аналитического агентства «Автостат».

Второе место получила LADA Vesta. Объем ее продаж ожидаемо вырос, как и рыночная доля. В августе автомобиль прибавил 120,1%, реализовано 11288 экземпляров. В начале 2023-го Vesta не выпускали, да и модификация с вариатором появилась у флагмана только весной 2024-го. Поэтому и продажи были значительно ниже.

Haval Jolion расположился на третьем месте: за последний летний месяц в России реализовали 8955 кроссоверов, то есть плюс 69,5%. В топ-5 самых востребованных машин августа также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro. Своих владельцев нашли 8004 и 5543 экземпляра, «китайцы» прибавили 31,4% и 80% соответственно.

Следом идут Changan CS55 Plus и LADA Niva Travel. Отметим, что в десятке самых продаваемых за август отечественный внедорожник оказался единственной моделью, которая показала отрицательную динамику. Был продан 3991 автомобиль. Это на 6,1% меньше по сравнению с прошлым годом. Восьмое место у Haval M6, его приобрели 3977 покупателей, девятое у Geely Monjaro с результатом 3936 экземпляров.

На нижней строчке рейтинга LADA Niva Legend, которая продалась тиражом 3723 экземпляра. Это на 14,1% меньше, чем в августе 2023-го. Напомним, АВТОВАЗ временно прекратил выпускать эту модель в связи с запуском обновленной версии.