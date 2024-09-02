Оцинкованные «китайцы»: насколько хорошо защищены от коррозии авто из КНР

Оцинкованное авто из Китая. Считанные годы назад такой словосочетание могло показаться фантастикой. Однако ситуация меняется. Существует даже мнение, что буквально все машины, сходящие сегодня с «поднебесных» конвейеров, полностью покрыты цинком. По другой версии, «китайцы» в среднем оцинкованы лучше, чем российские модели, а кто-то проводит сравнение и с западными транспортными средствами. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, насколько справедливы все эти утверждения.

Оцинковка кузова — весьма полезная штука, уберегающая авто от коррозии. Причем желательно, чтобы детали кузова были обработана методом горячего цинкования: тогда можно рассчитывать на гораздо более долгую и эффективную защиту.

Сегодня ряд марок из Китая показывает качество лакокрасочных материалов, толщину металла и обработку скрытых полостей кузова на уровне, сопоставимом с западными производителями, отмечает вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. В частности, в премиум-сегменте это Li и Zeekr, в среднем — Haval и Geely.

Современные авто китайских брендов, в том числе Chery, Haval, Tank, FAW и BYD оцинкованы хорошо, утверждают в ГК «АвтоСпецЦентр». В пресс-службе ГК «Автодом» соглашаются, что наши восточные партнеры стали широко применять оцинковку. Например, кузов кроссовера Exeed VR 2024 года, по информации компании, проходит этап гальванического двухстороннего цинкования методом погружения в цинковый электролит под действием тока. Исключение — верх с панорамной крышей.

Производитель дает гарантию 5 лет на отсутствие коррозии. Аналогичная обработка присутствует на предыдущих моделях, например — нга Exeed LX 2019 года. Характеристики слоя и метод нанесения идентичны. Аналогичной процедуре подвергают кузов BMW 4-ой серии F32 2024 г.в. Во всех перечисленных случаях слой оцинковки составляет 9-15 мкм, уточняют в «Автодоме».

Фото globallookpress.com

Тем не менее, как утверждает Александр Ковалев из компании Expocar, разные модели китайских авто имеют разную степень защиты от коррозии. Например, у популярного в России Geely Coolray слоем цинка покрыты передние стойки, крылья, двери и дверные проемы. Однако проем багажного отсека, крыша и капот не оцинкованы.

Так что этот кроссовер, увы, может начать ржаветь, если его переднюю часть заденут во время движения мелкие камни. Эта проблема частично актуальна также для седана Omoda S5, кроссовера Chery Tiggo 4 Pro, Changan CS35 Plus и некоторых других авто.

Капоты более дорогих моделей известных брендов, таких как Chery Tiggo 8 Pro Max, Chery Tiggo 7 Pro Max, Exeed VX, Changan CS55 Plus, Changan Uni-T и ряда других, покрыты приличным слоем цинка. Традиционно хорошая оцинковка у моделей концерна GWM.

Несмотря на заявления производителей об улучшении технологий и полной оцинковке кузова, машины из КНР все еще подвержены коррозии из-за использования мягкого металла, настаивает директор по развитию сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Александр Приходько. Вообще, слабая заводская антикоррозионная обработка является одной из основных проблем китайского автопрома. Среди наиболее проблемных моделей автовладельцы, по свидетельству эксперта, выделяют Lifan X60, Geely Emgrand X7 и Brilliance BS6.

Фото globallookpress.com

Премиальные же модели благодаря оцинковке кузова имеют больший срок эксплуатации, признает Приходько. К примеру, Changan Uni-K имеет оцинковку внешних панелей, за исключением крыши, внутренней части пятой двери и подпола багажника. У Omoda C5 тоже хорошая оцинковка, но ее нет у крыши и внутренних верхних частей дверей, а также в подполе багажника. Кузов Omoda C5, как уточняют в ГК «Автодом», покрывают цинком толщиной 9-15 мкм методом гальванической двухсторонней обработки и методом погружения стали в электролит под действием тока, как и ряд других китайских моделей.

При этом практика, которую внедрили производители из Поднебесной, идентична методикам западных компаний. Таких, например, как Volvo. Кузова моделей марки обрабатывают по методу горячего цинкования: деталь погружается в расплавленный цинк. В результате формируется защитное покрытие толщиной 5-10 мкм. Способ считается более надежной защитой, чем гальваническое цинкование.

Если отойти от автопрома КНР, большинство автомобилей среднего класса и категории премиум обработаны гальваническим способом, рассказывает Александр Приходько из «КарданБаланс». Такое цинкование практикуют на заводах BMW, Toyota, Opel, VW, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan. Гальваническое цинкование стало использоваться и на заводе УАЗ в производстве Patriot. Здесь практикуется полная обработка, что обеспечивает высокую надежность.

Седан LADA Vesta имеет оцинковку почти всех внешних кузовных панелей, кроме крыши, а универсал имеет цинк и на ней. LADA Granta, по данным производителя, имеет оцинковку трети деталей кузова, при этом 75% цинкования выполнено горячим методом с двухсторонним покрытием. Гарантия от коррозии —15-20 лет.