Российские дилеры начали принимать заказы на AITO SERES М9

AITO SERES M9 разгоняется до «сотни» за 4,9 с. Запас хода при полном баке и максимальном заряде батареи превышает 1300 км. Автомобиль получил интеллектуальную систему полного привода и пневматическую подвеску c адаптивной регулировкой жесткости. Она способна заранее подстраиваться под профиль дороги в сочетании с лидаром.
Согласно результатам C-NCAP, рейтинг защищенности AITO SERES M9 достигает 93,9%. Это максимальная оценка за всю историю тестов китайского аналога EuroNCAP. Габариты флагманского кроссовера — 5230х1999х1800 мм. В ходовой части в значительной степени используются детали из алюминия для снижения веса автомобиля.
После Китая AITO SERES M9 в первую очередь привезут на российский рынок. Это должно произойти в первом квартале 2025 года. К тому времени кроссовер сертифицируют и полностью адаптируют для нашей страны. Производители обещают русификации меню, а также обеспечение сервисного и гарантийного обслуживания.
Дебют AITO SERES М9 прошел в ноябре 2023 года на автосалоне в Гуанчжоу. Сейчас этот автомобиль является бестселлером бренда, в Китае реализовали 70 тысяч машин.