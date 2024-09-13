Российские дилеры начали принимать заказы на AITO SERES М9

Общая мощность силовой установки AITO SERES M9 составляет 496 л. с., крутящий момент — 675 Нм. Бензиновый 152-сильный мотор заряжает тяговую батарею с запасом энергии 42 или 52 кВт/ч. При движении по городу кроссовер может передвигаться за счет электроэнергии, для длительных поездок по трассе подключается ДВС.

AITO SERES M9 разгоняется до «сотни» за 4,9 с. Запас хода при полном баке и максимальном заряде батареи превышает 1300 км. Автомобиль получил интеллектуальную систему полного привода и пневматическую подвеску c адаптивной регулировкой жесткости. Она способна заранее подстраиваться под профиль дороги в сочетании с лидаром.

Согласно результатам C-NCAP, рейтинг защищенности AITO SERES M9 достигает 93,9%. Это максимальная оценка за всю историю тестов китайского аналога EuroNCAP. Габариты флагманского кроссовера — 5230х1999х1800 мм. В ходовой части в значительной степени используются детали из алюминия для снижения веса автомобиля.

После Китая AITO SERES M9 в первую очередь привезут на российский рынок. Это должно произойти в первом квартале 2025 года. К тому времени кроссовер сертифицируют и полностью адаптируют для нашей страны. Производители обещают русификации меню, а также обеспечение сервисного и гарантийного обслуживания.

Дебют AITO SERES М9 прошел в ноябре 2023 года на автосалоне в Гуанчжоу. Сейчас этот автомобиль является бестселлером бренда, в Китае реализовали 70 тысяч машин.