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Россияне покупают больше половины новых автомобилей в кредит

Аналитики спрогнозировали снижение популярности займов

Российский рынок автокредитов перегрет, в скором времени интерес к ним должен упасть из-за резкого повышения ключевой ставки и утильсбора. Из-за высокой инфляции Банк России в очередной раз поднял ставку на один процентный пункт, до 19% годовых.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Россияне покупают больше половины новых автомобилей в кредит

За первые шесть месяцев 2024 года россияне приобрели 719 430 новых легковых автомобилей. Это на 72% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Из них 62% наши соотечественники брали в кредит, сообщают эксперты «Авто.Ру Бизнес».

Согласно данным банка БКФ, в июле портфель автокредитов в стране достиг исторического максимума. Он вырос на 111 миллиардов рублей, к первому августа его размер составил 2,28 триллиона рублей. Это на 60% больше, чем год назад. В начале лета прибавилось 87 миллиардов рублей.

Аналитики утверждают, что причиной рекордного роста показателей по автокредитам стал переход на них с ипотечных займов. При этом банки ужесточили условия выдачи кредитов и повысили ставки.

Напомним, правительство выделило на льготные автокредиты в 2024 году 17,3 миллиарда рублей. Это помогло россиянам купить почти в два раза больше машин, чем в прошлом году — почти 53 тысячи. В 2025-м власти собираются вложить в аналогичную программу более 23 миллиардов рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что повышение ставки ЦБ не повлияло на рынок кредитования новых легковых автомобилей, однако на вторичке ситуация совсем иная.

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