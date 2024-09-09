Повышение ставки ЦБ не повлияло на рынок кредитования новых легковых автомобилей, считают эксперты. Автопроизводители субсидируют кредитные ставки вместе с банками-партнерами, чем стимулируют спрос покупателей, создавая выгодные предложения. На вторичке подобных субсидий нет, и повышение ключевой ставки в этом сегменте рынка повлияло и на количество купленных машин, и кредитов.

На вторичке объем кредитов за август снизился на 6% в штуках и на 7% в денежном выражении по сравнению с июлем. По итогам второго месяца лета наблюдалась положительная динамика — плюс 15% и 18% соответственно. Общее количество кредитов на подержанные машины с января по август выросло на 3%, в деньгах — на 14%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В августе динамика займов на новые легковые машины улучшилась и в количественном выражении, и в денежном. По сравнению с предыдущим месяцем, доля кредитов увеличилась на 9%, в рублях — на 7%. Однако темпы роста все равно снижаются. В июле количество кредитов на новые машины выросло на 18%, а в денежном эквиваленте на 21%, если сравнивать с июнем. За восемь месяцев текущего года количество автокредитов в этом же сегменте возросло на 84% в единицах и на 80% в деньгах.