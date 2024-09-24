В августе россияне потратили 450 млрд. рублей на новые автомобили

За последний месяц лета новые легковые машины обошлись нашим соотечественникам в общей сложности в 449,5 млрд. рублей. Это на 11% больше, чем месяц назад и на 31% больше, чем год назад. В денежном выражении речь идет о 404,4 и 344,3 млрд. рублей соответственно.

Более высокие траты россиян на новые автомобили были зафиксированы только в марте 2024 года, тогда их накупили на 496 млрд. руб., отмечает аналитическое агентство «Автостат». Рост затрат напрямую зависит от объемов продаж, подчеркивают эксперты.

В августе текущего года в России приобрели 148,3 тыс. легковых машин: максимум за последние почти 3,5 года. А по итогам восьми месяцев 2024-го жители нашей страны вложили более 3,1 трлн. рублей в новые легковушки. Такой показатель на 80% превышает итоги с января по август в 2023-м.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что средневзвешенная цена нового автомобиля в августе снова превысила отметку 3 млн. рублей. Из-за этого скачка выросла финансовая емкость автомобильного рынка.