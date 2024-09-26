Объем выдачи автокредитов в России вырос в 2 раза

Общая сумма займов россиян на автомобили составила 1598,9 млрд. рублей за первые восемь месяцев 2024 года. Это на 97,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего одалживали у банков жители Москвы и области, Петербурга и Татарстана.

Наиболее серьезный прирост по выдаче автокредитов также зафиксирован в Ростовской, Самарской и Воронежской областях, в Чувашии и Удмуртии, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Россияне взяли 1108,6 тыс. автокредитов в 2024 году, что на 87,5% больше чем в прошлом. За период с января по август в 2023-м жители нашей страны оформили 591,4 тыс. займов.

По мнению аналитиков, основной причиной мощного роста автокредитования в России стал эффект низкой базы. В том числе на активность в этом сегменте рынка повлияли увеличение ключевой ставки и индексация утилизационного сбора. С 1 октября он вырастет на 75-80%. Россияне набрали займов, опасаясь значительного подорожания и самих автомобилей, и кредитов на них.

Аналитики не исключают, что объемы автокредитования в России продолжат увеличиваться до начала следующего года. Это связано с государственными субсидиями, которые уже выделены и на 2024, и на 2025 год.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, почему банки начали давать кредиты даже на подержанные машины. Этот экономический нюанс может стать поводом задуматься для продавцов новых авто.