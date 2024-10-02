Спрос на новые автомобили LADA вырос на 15%

За первый осенний месяц 2024 года россияне приобрели 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей популярного отечественного бренда LADA. Это на 8,6% больше, чем в августе, и на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, лидерство по реализации среди его моделей сохранила наиболее бюджетная LADA Granta. Наши соотечественники купили 17 832 экземпляра в сентябре. На второй строчке флагманская «Веста» с результатом 12 014 машин. Популярный внедорожник LADA Niva Legend разошелся тиражом 4352 экземпляра, у его сестры LADA Niva Travel примерно такие же цифры — 4304 шт.

Для LADA Largus отдельно подсчитали реализацию универсалов и фургонов — 1816 и 658 автомобилей соответственно. На долю комтранса пришлось 513 машин, сюда вошли бортовые платформы на базе «Гранты» и «Нивы», а также фургоны.

Напомним, в последнюю неделю сентября продажи новых машин в России побили рекорд за 3 года. Начиная с 2022-го, LADA впервые с того момента перешагнула еженедельный рубеж в 10 тыс. реализованных машин.