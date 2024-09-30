Продажи новых машин в России побили рекорд за 3 года

Россияне приобрели 41 686 новых легковых автомобилей с 23 по 29 сентября. Это рекордные показатели, начиная с 2022 года. Отечественная LADA впервые с того момента перешагнула еженедельный рубеж в 10 тыс. реализованных машин. Кстати, этот бренд сохраняет первое место по объемам продаж, у тольяттинского автогиганта на счету 10 335 проданных экземпляров по итогам 39-й недели текущего года.

Следом за «Ладой» идут китайские бренды. Вторую строчку занимает Haval — у него 5621 реализованный автомобиль за названный период. Затем Geely с результатом 4291 экземпляр, которая немного обогнала Chery и ее 4289 машин, нашедших своих владельцев. Пятерку лидеров замыкает Changan с показателем 3121 автомобиль, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты подчеркивают, что последняя неделя сентября стала рекордной для целого ряда участников российского авторынка.

Предыдущий рекорд по продажам машин за семь дней аналитики фиксировали с 28 февраля по 6 марта 2022 года. Тогда наши соотечественники приобрели 38 529 новых легковушек.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России резко сократились запасы китайских автомобилей. К концу сентября их количество на складах дилеров снизились до 80 тыс. машин. Игроки авторынка опасаются увеличения расходов на содержание стоков и затоваривания.