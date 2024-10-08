В Россию приедет гибридный премиальный минивэн Wey 80

Wey 80 появится на нашем рынке в двух комплектациях — шестиместной Business Lounge с удлиненным кузовом и семиместной Premium. Новинка является подзаряжаемым гибридом PHEV, ее выход анонсировал материнский концерн Great Wall Motor. Бренд Wey в настоящее время представлен в России в дилерской сети Tank.

Силовая установка полноприводного Wey 80 состоит из 152-сильного бензинового турбомотора объемом 1,5 л и двух электродвигателей, выдающих 95 и 52 силы. Пиковая отдача составляет 762 Нм, разгон до «сотни» занимает 5,7-5,9 с в зависимости от варианта исполнения. Заявленный производителем расход топлива в смешанном цикле — 6,5 л на 100 км пробега. Минивэн оснащается аккумулятором емкостью 37,96 или 44,28 кВтч. На электротяге можно проехать 160 либо 183 км в зависимости от типа батареи, а максимальный запас хода в комбинированном режиме — 800 км.

В комплектации Premium длина Wey 80 достигает 5045 мм при колесной базе 3085 мм. В исполнении Business Lounge — 5405 мм при базе 3275 мм. Меняется и дорожный просвет — 155 и 145 мм соответственно. Интерьер украшает 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов, диагональ экрана мультимедиасистемы — 14,6 дюйма. У нее может быть от 8 до 20 динамиков.

В базовой версии отделка сидений из искусственной кожи, в более дорогой — из натуральной, предусмотрены функции массажа, вентиляции и обогрева. Что актуально для России, на борту минивэна есть «зимний пакет» — тепло также идет на ветровое стекло, руль, форсунки омывателя и зеркала. Интерьер для исполнения Business Lounge дополнен трехзонным климат-контролем, потолок подсвечивается в стиле «звездное небо», плюс греться будут все три ряда сидений, а не два. Подушек безопасности — шесть, количество высокоточных датчиков меняется от 13 до 17, можно рассчитывать на систему камер и массу электронных ассистентов.

Напомним, в конце сентября к российским дилерам начали привозить кроссоверы Wey 07. Машины обнаружили фотошпионы.