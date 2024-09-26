К российским дилерам начали привозить кроссоверы Wey 07

Партию люксовых гибридных кроссоверов Wey 07 обнаружили в Москве. Автомобили были припаркованы у одного из дилерских центров столицы. В объектив папарацци попали «паркетники» в зеленом и черном цвете. Известно, что покупателям на выбор также предложат золотой, белый и синий колер.

О появлении Wey 07 в столице сообщил портал «Китайские автомобили». Речь идет о флагмане бренда, который уже доступен для предзаказа. Начало розничных продаж запланировано на октябрь.

На нашем рынке «ноль седьмой» реализуют в одной комплектации Premium по цене 6 799 000 рублей. Салон по умолчанию рассчитан на шесть мест, на его отделку пошла кожа Nappa. У SUV имеется панорамная крыша с люком, 20-дюймовые легкосплавные колеса, камеры кругового обзора и полный набор теплых опций.

Сиденья спереди и сзади не только с обогревом, но и функциями вентиляции и массажа. Полностью русифицированная мультимедийная система оборудована сразу 16 динамиками, на передней панели установлены экраны диагональю 12,3 и 14,6 дюйма.

Дорожный просвет Wey 07 достигает 180 мм, габариты: 5156х1980х1805 мм. Силовая установка состоит из 150-сильного турбодвигателя объемом 1,5 л и двух электромоторов. Суммарно владельцу подзаряжаемого гибрида доступно 517 л.с. и 930 Нм. Общий запас хода достигает 1140 км. Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, где можно приобрести Wey 07 в России. Этот «китаец», напомним, является конкурентом Aito и Lixiang.