Soueast рассекретил характеристики кроссовера S09 для России

Согласно замыслу китайского производителя, Soueast S09 предназначен для активных жителей больших городов. Размеры «девятки» составляют 4858x1925x1795 мм, перенеприводный вариант чуть пониже — 1780 мм. Колесная база достигает 2850 мм. Подвеска полностью независимая, сзади установлена «многорычажка», спереди — привычные стойки МакФерсон.
Система 4х4 у Soueast S09 подключаемая, на борту имеется полдюжины подушек безопасности и больше десятка электронных помощников. Среди них числятся системы предупреждения о столкновении, выезда из своей полосы и экстренного торможения, адаптивный круиз. Водитель сможет выбрать один из предустановленных режимов движения.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал другие подробности о технической начинке Soueast S09 и его младшего брата S07. Кроме того, мы писали, в каком месяце стоит ждать появления обоих кроссоверов из Поднебесной на нашем рынке.