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Soueast рассекретил характеристики кроссовера S09 для России

Флагман бренда скоро поступит в продажу

«Паркетник» Soueast S09 будет доступен в нашей стране с двумя моторами. В начальной комплектации этот D-SUV переднеприводный, он получил турбомотор TGDi объемом 1,6 л, выдающий 275 Нм. Переключением передач заведует преселективная автоматическая трансмиссия на семь ступеней. Более дорогие полноприводные версии кроссовера оснащены двухлитровым агрегатом, с отдачей 197 сил и тягой 375 Нм. Он работает в паре с 8-диапазонным «автоматом».

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Soueast рассекретил характеристики кроссовера S09 для России

Согласно замыслу китайского производителя, Soueast S09 предназначен для активных жителей больших городов. Размеры «девятки» составляют 4858x1925x1795 мм, перенеприводный вариант чуть пониже — 1780 мм. Колесная база достигает 2850 мм. Подвеска полностью независимая, сзади установлена «многорычажка», спереди — привычные стойки МакФерсон.

Система 4х4 у Soueast S09 подключаемая, на борту имеется полдюжины подушек безопасности и больше десятка электронных помощников. Среди них числятся системы предупреждения о столкновении, выезда из своей полосы и экстренного торможения, адаптивный круиз. Водитель сможет выбрать один из предустановленных режимов движения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал другие подробности о технической начинке Soueast S09 и его младшего брата S07. Кроме того, мы писали, в каком месяце стоит ждать появления обоих кроссоверов из Поднебесной на нашем рынке.

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