Soueast рассекретил характеристики кроссовера S09 для России

«Паркетник» Soueast S09 будет доступен в нашей стране с двумя моторами. В начальной комплектации этот D-SUV переднеприводный, он получил турбомотор TGDi объемом 1,6 л, выдающий 275 Нм. Переключением передач заведует преселективная автоматическая трансмиссия на семь ступеней. Более дорогие полноприводные версии кроссовера оснащены двухлитровым агрегатом, с отдачей 197 сил и тягой 375 Нм. Он работает в паре с 8-диапазонным «автоматом».

Согласно замыслу китайского производителя, Soueast S09 предназначен для активных жителей больших городов. Размеры «девятки» составляют 4858x1925x1795 мм, перенеприводный вариант чуть пониже — 1780 мм. Колесная база достигает 2850 мм. Подвеска полностью независимая, сзади установлена «многорычажка», спереди — привычные стойки МакФерсон.

Система 4х4 у Soueast S09 подключаемая, на борту имеется полдюжины подушек безопасности и больше десятка электронных помощников. Среди них числятся системы предупреждения о столкновении, выезда из своей полосы и экстренного торможения, адаптивный круиз. Водитель сможет выбрать один из предустановленных режимов движения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал другие подробности о технической начинке Soueast S09 и его младшего брата S07. Кроме того, мы писали, в каком месяце стоит ждать появления обоих кроссоверов из Поднебесной на нашем рынке.