Исследование рынка подержанных машин провели эксперты агентства НАПИ. Согласно их данным, за август в нашей стране реализовали 543,12 тыс. подержанных легковушек. На долю наиболее востребованных подержанных легковушек 15-летнего возраста по итогам последнего месяца лета пришлось 40% рынка.
Следующая ступень — машины от 11 до 15 лет, они составили 25% продаж. Около 15% рынка заняли автомобили, которым от 7 до 10 лет. И завершили рейтинг ТС, выпущенные 4-6 лет назад — у них более 13%. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что ВАЗ-2107 признали бестселлером вторичного рынка.