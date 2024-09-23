Самой продаваемой моделью за последний месяц лета в 2024 году была LADA Priora. Россияне купили 2,42 тыс. экземпляра, которые сошли с конвейера в достаточно далеком 2011 году. Вторую строчку тоже заняла «Приора», но постарше — речь идет о экземплярах 2008 года выпуска. Наши соотечественники приобрели 2,39 тыс. таких машин. Среди иномарок самым популярным среди возрастных ТС стал 16-летний Ford Focus. Его результат — 1,35 тыс. проданных штук.

Исследование рынка подержанных машин провели эксперты агентства НАПИ. Согласно их данным, за август в нашей стране реализовали 543,12 тыс. подержанных легковушек. На долю наиболее востребованных подержанных легковушек 15-летнего возраста по итогам последнего месяца лета пришлось 40% рынка.

Следующая ступень — машины от 11 до 15 лет, они составили 25% продаж. Около 15% рынка заняли автомобили, которым от 7 до 10 лет. И завершили рейтинг ТС, выпущенные 4-6 лет назад — у них более 13%. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что ВАЗ-2107 признали бестселлером вторичного рынка.