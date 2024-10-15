В сети техцентров для китайских авто будут использовать российские масла

Количество авто из Поднебесной в нашей стране растет, что увеличивает спрос на компоненты для их обслуживания. Компания SINTEC Group, отечественный производитель моторных масел, сообщила о начале сотрудничества с федеральной сетью СТО, ориентированных на обслуживание китайских автомобилей. Уже работают четыре пилотных проекта таких партнерских техцентров в Краснодаре, Воронеже, Оренбурге и Сочи.

Один из крупнейших производителей масел в России стал поставщиком сети СТО Caready

Отечественный производитель масел, у которого уже есть опыт работы с поставщиками китайских автомобилей в России, будет обеспечивать станции смазочными материалами и техническими жидкостями для ТО новых и постгарантийных автомобилей. Обе компании положительно оценили перспективы сотрудничества.

Геннадий Задорожный, директор по продажам производителя масел:

«Сегодня мы имеем уникальный для России успешный опыт разработки и производства масел и охлаждающих жидкостей для китайских автомобилей. Тесное сотрудничество и обмен экспертизой в вопросах техобслуживания с CADA, Китайской ассоциацией автодилеров, сделали нашу продукцию востребованной для крупнейших сборочных предприятий, выпускающих китайские модели, и многих таксопарков страны, все чаще выбирающих технику из Поднебесной. Развитие сотрудничества между нашими компаниями позволит обеспечить российских автолюбителей не только необходимыми смазочными материалами, но и сервисом высокого уровня».

Михаил Маковей, директор сети станций сервисного обслуживания:

«За счет развития партнерских сервисных станций сотрудничество с одним из ведущих в России производителей смазочных материалов и технических жидкостей позволит нам существенно расширить ассортимент для наших клиентов. Так мы дополнительно повысим уровень оказываемых услуг для конечного потребителя».