«Китайцы»: что говорят о машинах из Поднебесной в странах, где санкций нет

В России все твердо убеждены, что не будь санкций — и дальше бы ездили исключительно на японских/европейских машинах, со смехом встречая каждую китайскую на дороге. Однако, посещение других государств, где о запретах и не слышали, показывает совсем другую картину. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

С февраля 2022 года прошло уже более 30 месяцев, а российский авторынок целиком и полностью превратился в витрину китайского автопрома — никакой параллельный импорт не может состязаться в объемах и ценах с централизованными поставками. Так или иначе, но все больше россиян рассматривают к покупке «поднебесные» машины.

Просто потому, что их можно прийти и купить, а не проходить семь кругов ада, трижды переплачивая, чтобы и дальше наблюдать любимый бренд на решетке радиатора. Да и чего греха таить — не так уж страшен черт, как его малюют: внезапно «поднебесные» автомобили оказались не столь ужасны, как о них думали на первых порах.

Впрочем, доля истины в словах тех, кто убежден в истинных причинах могучей автоэкспансии из КНР все же есть. Во-первых, россияне очень ортодоксальны в своем выборе, в большинстве своем — однолюбы, так что будь возможность купить машину привычной марки, в первую очередь рассматривали бы именно ее.

Фото globallookpress.com

Есть и «во-вторых»: ремонтопригодность, важный аргумент в исторически долгой российской эксплуатации, у «китая» до сих пор вызывает вопросы, что многих останавливает, отправляя за долгожданной покупкой на рынок «вторички».

Волей судьбы и профессии, намедни удалось прокатиться по дорогам Азербайджана, где никаких санкций и запретов нет, традиционные японские, европейские, американские и корейские бренды представлены в полном объеме, а кощунственные таможенные пошлины с чудовищным утильсбором еще не придумали. И, несмотря ни на что, там тоже встречаются китайские авто. Причем, в товарных количествах, а не штучно. Почему так?

Азербайджанcкие дороги — гигантский комплимент LADA. По ощущениям, три четверти автопарка страны составляют классические модели 2105 и 2107, разбавленные «Нивой», «Калиной», немного «Грантой» и, конечно, «Приорой». Все же горы. В Баку и около столичных селениях немало «японцев»: балом правят «Митсу» и «Тойота», причем с явным перекосом на первых — «три бриллианта» дешевле. Но на улицах Баку немало машин дорогих и современных, а также, о, чудо, мелькают «космические» силуэты из Поднебесной. Говорят, и дилерские центры имеются!

Лучший источник информации — таксист. Он, во-первых, с высокой долей вероятности будет говорить по-русски, а во-вторых, традиционно знаком с бытом и реалиями конкретного региона. И азербайджанскому таксисту мы, конечно, вопрос о китайских машинах задали: мол, кто же у вас решается приобрести «неведому зверушку» при таком-то разнообразии проверенных решений.

Фото globallookpress.com

И получили ответ: действительно, китайские машины есть и продаются, народу нравится дизайн и оснащение, а богатые люди, которые есть в любом населенном пункте, порой дают волю очарованию первой встрече. Впрочем, исход всегда один: технологии очень быстро приедаются, а проблемы в содержании есть и в Азербайджане.

Все те же сложности с запчастями, отсутствием знающих матчасть механиков и конструктивные недоработки. Отремонтировать 30-летний «мерс» можно на каждом углу, причем запчасти всегда в наличии — хоть новые, хоть подержанные. А вот за «поднебесного» возьмутся не все — многие отказываются. Продать же «китайца» можно лишь с очень большим дисконтом.

Так что вердикт — временная история, которую быстро сдует суровый ветер реальности. «Надо брать „Тойота“, желательно Camry», — вот ответ человека, связавшего своего судьбу с автомобилем. А вы говорите «их нравы». Все, как у нас!