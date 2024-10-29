Какие автомобили не подорожают с повышением утильсбора с 1 октября?

С 1 октября вступили в силу новые решительные меры поддержки государства отечественных производителей автомобилей и связанное с ним повышение размеров утилизационного сбора на ввозимые в страну с целью продажи транспортные средства. Многие импортеры уже начали увеличивать прайсы на свои модели и этот процесс продолжится. А каких из присутствующих брендов повышение утильсбора коснуться не должно? Об этом — в нашем материале.

Для самых массовых сегментов импортируемых для перепродажи легковых авто до 3 лет с объемом двигателя от 1 до 2 л и от 2 до 3 л утильсбор с 1 октября вырос, соответственно, с 306 000 до 556 200 рублей и с 844 800 до 1 562 800 рублей, а к 2030 году это будет уже 1 172 400 рублей и 3 295 000 рублей. Для электромобилей и гибридов ставки вырастут с 1 января 2025 года. За новые машины придется платить государству 667 400 рублей.

Таким образом, покупать автомобиль, ввезенный из-за рубежа в Россию, становится невыгодно, а к 2030 году будет экономически нецелесообразно. За счет утилизационного сбора с импортеров государство, в том числе, планирует комплекс мер для поддержки отечественных производителей. Для автомобилей, произведенных в России, утилизационный сбор остался прежним. На авто с объемом двигателя от 1 до 2 литров, то он составляет 178 400 рублей, а за машину с двигателем от 2 до 3 литров — 281 600 рублей. Эта сумма или часть ее может вернуться в виде разного рода субсидий в зависимости от доли локализации производства, которая подсчитывается и выражается в баллах. И, поскольку для таких компаний с 1 октября ничего по линии утильсбора не поменялось, то и повышения цен на производимые в России автомобили не должно быть. Иначе в этом никакого смысла не было бы.

Какие машины сейчас производят на российских автозаводах и попадают под льготный УТ? Естественно, это все модели LADA, УАЗ, Москвич. На калининградском «Автоторе» выпускают машины нескольких китайских марок: KAIYI, BAIC, SWM, Forting и Jetour. Помимо всего, калининградцы решили создать свой собственный бренд, Амберавто, под которым будут выпускать электромобили.

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В Нижнем Новгороде в ближайшее время начнут сборку трех моделей под брендом Volga в сотрудничестве с китайским производителем Changan. В Тульской области производят автомобили марки Haval. На данный момент на конвейере производят 5 моделей: Jolion, F7, F7х, Dargo и H9. А в ближайшее время планируют запуск производства модели Haval M6. В Приморье на бывшем заводе Mazda компания Sollers запустила производство пикапа ST6, базой для которого стал китайский JAC T6. «Автозавод Санкт-Петербург», ранее принадлежавший компании Nissan, собирает автомобиль Xсite X-Cross 7 и скоро начнет выпуск X-Cross 8.

«Автомобильные технологии» на заводе в Калуге с декабря 2023 года выпускают машины Citroen C5 Aircross. На данный момент это единственный европейский бренд, который производится у нас. Причем речь идет не о каком-то предыдущем поколении, а о современной технологичной модели, произведённой в России по всем международным стандартам и с использованием новых технологий. Современная подвеска, 8-ступенчатая АКПП, стальной кузов, 6 подушек безопасности, техническое оснащение. Т.е., несмотря на повсеместные жесткие санкции, европейские технологии, уровень комфорта, безопасности и управляемости нам вполне доступны.

В Липецкой области «Моторинвест» с 2022 года производит электромобили и гибриды Evolute. Кроме того, есть договоренности с заводом «Автотор» о сборке на его мощностях двух моделей китайского бренда DFSK. Компания «АГР», владеющая бывшим заводом Hyundai под Питером, а также заводом Volkswagen в Калужской области, планирует заниматься производством автомобилей. В частности на питерской площадке из машинокомплектов KIA и Hyundai собирают 4 модели под маркой Solaris.

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Какие же выгоды сулит импортеру запуск производства машин в России?

Во-первых, это снижение утилизационного сбора. Для машины с двигателем 1-2 литра — 178400 вместо 556200 рублей. А далее и компенсация от государства в зависимости от локализации. Для полной компенсации утильсбора производитель легкового автомобиля в 2024 году должен был набрать 2567 баллов, в 2025-2026 годах — 3701. Доля компенсируемых средств пропорциональна фактическому количеству баллов. При верхней планке в 8800 баллов, «набрать» при производстве модели 1000-1500 баллов не представляется невыполнимой задачей. Есть еще различные балловые пороги, позволяющие производителю автомобиля получать преференции от государства. Будь то система льготного кредитования для самого автопроизводителя или субсидии гражданам на покупку авто.

Во-вторых, снижение таможенных пошлин, поскольку на машинокомплекты они ниже, чем на готовые автомобили. В-третьих, компания сэкономит на логистике. В один и тот же контейнер может поместиться либо один автомобиль, либо до 10 машин в разобранном виде. При востребованности модели и больших объемах производства экономия очень существенная. Производители со значительной долей локализации получают доступ к госзаказам. Порог вхождения в госзакупки автомобилей для государственных и муниципальных нужд в 2024 году составляет 3200 баллов.

Таким образом, даже запуск производства в России одной или нескольких моделей из общей линейки автопроизводителя дает ему серьезные возможности для экономии и дальнейшего развития своего присутствия в стране. Поэтому зарубежным автобрендам сейчас предстоит сильно подумать и начать определяться со своим будущим на нашем рынке. Время есть, да и запасы ввезенных до 1 октября машин позволят какое-то время компенсировать потери от увеличения УТ. Фото: АвтоВзгляд

Один из упомянутых выше производителей, компания «Автомобильные технологии» уже объявила, о том, что будет придерживаться стратегии стабильного развития бизнеса в России и не собирается повышать цены в связи с увеличением утильсбора. Речь идет как о модели российской сборки, так и об импортных версиях. На сегодняшний день российский модельный ряд компании сформирован из двух брендов: Citroen с моделями Citroen C5 Aircross (российская сборка и импортируемые машины) и Citroen C5X (импорт) и Peugeot, включает в себя три модели Peugeot — 2008, 4008 и 5008 (пока все импортируются).

«Мы постоянно работаем над оптимизацией логистики, производственной составляющей и над развитием канала прямых продаж. В краткосрочной перспективе мы не планируем поднимать цены, несмотря на рост утилизационного сбора», — прокомментировал данное решение Павел Безрученко, директор по стратегическому развитию компании.