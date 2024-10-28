Китайская Jetta объявила дату премьеры новейшего седана VA7

О том, что Jetta — китайский автобренд совместного предприятия FAW и Volkswagen — готовит к премьере свою четвертую модель, стало известно еще в сентябре. Теперь же производитель объявил точную дату дебюта седана С-класса — 10 ноября.

Велика вероятность, что через некоторое время четырехдверка приедет и в Россию

Судя по шпионским фотографиям, которые ранее публиковались в Сети, Jetta VA7 во многом повторяет Volkswagen Sagitar (китайская версия «нашей» VW Jetta) образца 2019 года. При этом у дебютанта оригинальные колесные диски, дизайн переднего бампера и, разумеется, шильдики.

Подробную информацию о силовых агрегатах производитель, вероятно, раскроет в день премьеры. Пока же предполагается, что «семерка» получит те же моторы и коробки, что и Sagitar — то есть турбированные двигатели мощностью 115, 150, 160 и 175 л.с. В качестве трансмиссии могут выступить 5-скоростная «механика» и 7-ступенчатый «робот».

Говорить о российских перспективах Jetta VA7 преждевременно. Но шансы, что четырехдверку привезут и к нам, велики. Ведь три остальные модели — бюджетный седан VA3 и кроссоверы VS5 и VS7 — в России официально продают. И портал «АвтоВзгляд», кстати, уже успел с ними познакомиться. Прочитать обзор «китайского Поло» можно здесь, а обновленных SUV — тут.