Гибридные внедорожники Rox 01 официально приедут в Россию

В нашей стране дистрибьютор китайского бренда Rox Motor завершил сертификацию крупного внедорожника с индексом 01 в конце сентября. Раз ОТТС успешно оформили, значит в Россию можно смело ввозить крупные партии машин с дальнейшим получением ПТС. Цены пока неизвестны, но пока такие автомобили, попавшие в РФ по «серой» схеме, продают как минимум за 6 млн рублей. На родине ценник на них начинается от 4,1 млн рублей.

Несколько официальных дилеров Rox Motor подтвердили, что старт «белых» продаж внедорожников бренда в России состоится уже в этом месяце, сообщает ресурс «Китайские автомобили». До Казахстана такие машины тоже должны добраться официально.

Rox 01 разрабатывали по образцу Land Rover Defender. «Китаец» получил несущий кузов, дизайном занималось ателье Pininfarina. Габариты классической версии — 5050х 1980х1869 мм, размер колесной базы достигает 3010 мм. Удлиненные варианты исполнения растянули до 5295 мм. Салон может быть как шести-, так и семиместным, варианты компоновки реализованы по схемам 2+2+2 и 2+2+3.

Внедорожник Rox 01 является последовательным гибридом. Под капотом расположился 1,5-литровый мотор, плюс имеется пара электродвигателей, выдающих 476 л.с. Доступны два аккумулятора на выбор — на 44,5 и 56 кВтч. На электротяге автомобиль может проехать максимум около 300 км.

Автомобильную марку Rox Motor основал производитель пылесосов Roborock, сборкой занимается компания BAW. На данный момент Rox 01 является единственным автомобилем бренда. На внутреннем рынке он носит имя Jishi 01, на глобальных — Polarstone, Polestones и Rox.