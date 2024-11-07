Solaris официально представил кроссовер HC с «теплыми» опциями

В пакет «теплых» опций для Solaris HC включили электрический обогрев ветрового стекла, рулевого колеса, обоих рядов сидений. Также греются боковые зеркала и форсунки омывателя, плюс вся поверхность заднего стекла, сообщается в пресс-релизе, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд».
В моторную гамму Solaris HC вошли два силовых агрегата. Первый — 1,6-литровый, его отдача составляет 121/123 л.с., второй — двухлитровый, выдающий 149 л.с. В качестве трансмиссии может выступать 6-ступенчатая «механика» или «автомат» с таким же количеством передач. Можно выбирать между типами привода — 2WD либо 4WD.
Для автомобилей в комплектации Prestige Safety предусмотрены системы предотвращения столкновений, удержания в полосе, управления дальним светом и мониторинга усталости водителя.
Напомним, в России скоро подорожает четырехдверный Solaris HS. Это произойдет 11 ноября.