Solaris официально представил кроссовер HC с «теплыми» опциями

В рамках подготовки к холодному сезону паркетник Solaris HC получил родной дистанционный запуск двигателя. Эта система будет доступна для всех вариантов исполнения автомобиля. Кроме того, уже в «базе» клиенты могут рассчитывать на системы стабилизации и помощи при старте на подъеме, ABS, фронтальные «эйрбеги». С учетом трейнд-ин начальная стоимость модели составляет 2,35 млн рублей.

В пакет «теплых» опций для Solaris HC включили электрический обогрев ветрового стекла, рулевого колеса, обоих рядов сидений. Также греются боковые зеркала и форсунки омывателя, плюс вся поверхность заднего стекла, сообщается в пресс-релизе, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд».

В моторную гамму Solaris HC вошли два силовых агрегата. Первый — 1,6-литровый, его отдача составляет 121/123 л.с., второй — двухлитровый, выдающий 149 л.с. В качестве трансмиссии может выступать 6-ступенчатая «механика» или «автомат» с таким же количеством передач. Можно выбирать между типами привода — 2WD либо 4WD.

Для автомобилей в комплектации Prestige Safety предусмотрены системы предотвращения столкновений, удержания в полосе, управления дальним светом и мониторинга усталости водителя.

Напомним, в России скоро подорожает четырехдверный Solaris HS. Это произойдет 11 ноября.