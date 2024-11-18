Дилеры раскрыли цену семиместного кроссовера «Москвич 8»

По словам представителей «Москвича», продажи новинки с индексом 8 начнутся до конца этого года, но, скорее всего, это случится позже — лишь в начале 2025-го, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на дилерское сообщество.
Габариты «Москвича 8» составляют 4824х1870х1756 мм. Размер колесной базы — 2830 мм. Кроссовер оснащают 174-сильным бензиновым мотором GDI, в качестве трансмиссии выступает 7-диапазонный «робот». В салоне установлены эргономичные сиденья, диагональ экрана цифровой приборной панели — 12,3 дюйма. На борту есть система камер кругового обзора, гаджеты можно заряжать без проводов. Смартфоны подключаются через протоколы Android Auto и Apple CarPlay.
Напомним, недавно автозаводу «Москвич» стукнуло 94 года. И портал «АвтоВзгляд» рассказал, как известное в прошлом предприятие пытается повторить свой «советский» успех.