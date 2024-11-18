Дилеры раскрыли цену семиместного кроссовера «Москвич 8»

Согласно предварительной информации, вилка цен на новый полноразмерный кроссовер «Москвич 8» составит от 2,8 до 3 млн рублей. Многое в этом ключе, разумеется, зависит от комплектации автомобиля. Дилеры прогнозируют, что в линейке бренда «восьмерка» займет второе место по объему продаж после «Москвича 3».

По словам представителей «Москвича», продажи новинки с индексом 8 начнутся до конца этого года, но, скорее всего, это случится позже — лишь в начале 2025-го, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на дилерское сообщество.

Габариты «Москвича 8» составляют 4824х1870х1756 мм. Размер колесной базы — ­ 2830 мм. Кроссовер оснащают 174-сильным бензиновым мотором GDI, в качестве трансмиссии выступает 7-диапазонный «робот». В салоне установлены эргономичные сиденья, диагональ экрана цифровой приборной панели — 12,3 дюйма. На борту есть система камер кругового обзора, гаджеты можно заряжать без проводов. Смартфоны подключаются через протоколы Android Auto и Apple CarPlay.

Напомним, недавно автозаводу «Москвич» стукнуло 94 года. И портал «АвтоВзгляд» рассказал, как известное в прошлом предприятие пытается повторить свой «советский» успех.