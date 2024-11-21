Changan объявил цены на кроссовер CS75 Plus третьего поколения

В базовой комплектации Comfort цены на новый Changan CS75 Plus начинаются с 3,54 млн рублей. Под капотом установлен 188-сильный мотор объемом 1,5 л, крутящий момент — 300 Нм. К плюсам силового агрегата относят тихую работу на холостых оборотах и интеллектуальную систему смазки. За надежность его отметили в книге рекордов Гиннесса. Переключением передач, как и во всех остальных случаях, заведует 8-диапазонный «автомат». Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,96 л на привычную сотню километров пробега.

D-SUV будет доступен в комплектациях Comfort, Luxe и Tech

Новый Changan CS75 Plus в версии Luxe с передним приводом обойдется минимум в 3,74 млн рублей. В этом случае кроссовер «вооружен» двухлитровым турбодвигателем Blue Core, его отдача составляет 233 л.с., а максимальная тяга — 390 Нм. В смешанном цикле расходуется 7,9 л горючего на 100 км.

Следующий вариант исполнения для «семьдесят пятого» получил название Tech, за него придется выложить не меньше 3,9 млн рублей. Главными «фишками этой комплектации являются акустическая система с восемью динамиками и двухслойные боковые стекла, обеспечивающие усиленную шумоизоляцию. В салоне предусмотрены 64 варианта фоновой подсветки.

Кузов Changan CS75 Plus третьей генерации может быть окрашен в один из четырех цветов. В палитру включили глубокий черный оттенок, кристальный белый, а также горный серый и атомный серый.

Напомним, портал «АвтоВзгляд» уже успел провести тест-драйв нового Changan CS75 Plus. Прокатившись на кроссовере, мы разобрались в его плюсах и минусах.