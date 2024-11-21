Changan объявил цены на кроссовер CS75 Plus третьего поколения

Новый Changan CS75 Plus в версии Luxe с передним приводом обойдется минимум в 3,74 млн рублей. В этом случае кроссовер «вооружен» двухлитровым турбодвигателем Blue Core, его отдача составляет 233 л.с., а максимальная тяга — 390 Нм. В смешанном цикле расходуется 7,9 л горючего на 100 км.
Следующий вариант исполнения для «семьдесят пятого» получил название Tech, за него придется выложить не меньше 3,9 млн рублей. Главными «фишками этой комплектации являются акустическая система с восемью динамиками и двухслойные боковые стекла, обеспечивающие усиленную шумоизоляцию. В салоне предусмотрены 64 варианта фоновой подсветки.
Кузов Changan CS75 Plus третьей генерации может быть окрашен в один из четырех цветов. В палитру включили глубокий черный оттенок, кристальный белый, а также горный серый и атомный серый.
Напомним, портал «АвтоВзгляд» уже успел провести тест-драйв нового Changan CS75 Plus. Прокатившись на кроссовере, мы разобрались в его плюсах и минусах.