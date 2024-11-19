Безмятежный воин: тест-драйв нового Changan CS75 Plus

Чтобы пересчитать модели российской линейки Changan, пальцы придется загибать не только на руках, но и на ногах — иначе не хватит. Основной упор китайцы делают, конечно же, на кроссоверы, которые, в свою очередь, делают им основную кассу. Но не CS75 Plus — этот в список бестселлеров бренда не входит, хотя внимания в шоу-румах привлекает немало. А теперь наверняка будет привлекать еще больше, ведь Changan выкатил обновленную версию SUV — во всех смыслах более интересную.

Сами «чангановцы» называют посвежевший CS75 Plus третьим поколением, хотя фактически это — глубокий рестайлинг второго. Впрочем, пытаться разобраться в дебрях жизненного цикла модели — дело неблагодарное. Ну какая разница? Возможно, следует знать только то, что в Китае уже отгремела премьера следующей (третьей или четвертой, как вам угодно) генерации CS75 Plus. То есть нам предложили основательно обкатанный, проверенный автомобиль — без багов и с фичами.

Хотя, если откровенно, совсем без «жуков» не обошлось. Китайцы так спешили порадовать россиян обновленной моделью, что закрыли глаза на сырую русификацию мультимедийки. А потом, «гуляя» по вкладкам системы, глаза закрывали уже мы, журналисты — настолько эти промахи забавные. Из моего любимого: «автомобильное сцепление» (атмосферная подсветка в салоне), «региональные СМИ» (медиацентр), «не играл» (не воспроизводится). В самом деле поднимает настроение!

Тех же, у кого чувство юмора не такое тонкое, как светодиодная перемычка между фонарями обновленного CS75 Plus, поспешу успокоить: в Changan обещают, что перевод совсем скоро «допилят». А заодно «нальют» дополнительных опций: в частности, добавят протокол Android Auto, а также подогрев задних сидений. И тогда пассажирам дивана станет совсем хорошо. Хотя там и сейчас, знаете ли, весьма неплохо.

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Мое знакомство с посвежевшим Changan CS75 Plus началось именно со второго ряда. И первым, на что я обратила внимание, стало то, как аккуратно и старательно ходовая нейтрализует дорожные неровности. Потом глаз приметил два USB-порта — у предыдущей версии кроссовера, напомню, был только один. А позже, когда заскучали руки, обнаружила довольно широкий и «бесступенчатый» диапазон регулировки наклона спинки.

Те самые спинки, к слову, как и в дорестайлинговом CS75 Plus складываются в ровный пол. Опускай, устраивайся поудобнее да любуйся звездным небом через гигантскую панорамку! Ну или, ладно, набивай в грузовой отсек до 1450 л багажа. К услугам пользователя — электропривод пятой двери, крючки, одинокий и не шибко яркий фонарь. Докатка шаловливо спряталась под органайзером, розетки приглашение на вечеринку проигнорировали.

Зато на нее пришел двухлитровый турбомотор линейки Blue Core D — раньше «российскому» CS75 Plus полагалась исключительно «полторашка», теперь же модификаций две. И на пару с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin (тоже новый гость, сменивший шестидиапазонную АКП) они таки движуху навели. Крышесносных удовольствий ждать не приходится (впрочем, и машина совсем о другом), но их слаженность вызывает восхищение.

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Двухлитровый кроссовер (а на премьерном тест-драйве новинки были только такие) непринужденно стартует с места, смело и по первому же требованию выбегает на обгон. Движок — который, кстати сказать, не воротит нос от 92-го бензина — жалобно подает голос разве что при напряженном движении в крутую горку. Коробка ловко и безошибочно играет передачами, не нервируя задержками или пинками.

Что еще порадует водителя? Крупные боковые зеркала, адекватные тормоза, неплохая управляемость — хотя добавить рулю немного «остроты» не помешало бы. И, как ни странно, шумоизоляция! Двойные стекла и 28 млн долларов, выделенные на борьбу с посторонними звуками, вибрациями и прочими «раздражителями» в CS75 Plus, свое дело сделали. Впрочем, не могу сказать, что SUV сильно раздражал чем-то прежде.

Да, некоторые неудобства доставляет взаимодействие с климат-контролем (он тут однозонный, к слову). Клавиши сенсорные, при ярком солнечном свете видны плохо. И хоть убей, не понимаю, как с их помощью «вызывать» соответствующую вкладку мультимедийки: она то открывается, то нет — как повезет. Но это, пожалуй, единственное, за что можно было бы пожурить производителя.

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«А как же отсутствие полного привода?» — наверняка спросите вы. У Changan CS75 Plus этой генерации AWD нет даже в Поднебесной, что, соглашусь, для среднеразмерного кроссовера в наше время моветон. Однако учитывая тот факт, что вряд ли кто-то в трезвом уме полезет на такой машине в болото, он «Чангану» и не нужен. Для спокойного преодоления дорог с глубокими ухабами или коварной наледью вполне хватает переднего, в чем мы убедились лично, проехав по бездорожью под сотню километров.

В целом же по итогу нашего тура я бы сказала, что слоган предыдущего CS75 Plus — «Вдохновлен путешествиями» — актуален и в случае с обновленным. Чувствуется, что автомобиль ориентирован главным образом на комфорт и безмятежность, а значит, «плавно делай — плавно будет». Что, конечно, едва ли понравится доморощенным гонщикам, практикующим лихорадочное вождение. Но для них у «Чангана» есть другое решение — лифтбэк Uni-V...

Кстати, раз уж вспомнили «дерзкое» семейство. Я бы и прежний Changan CS75 Plus назвала симпатичным, а с этой модернизацией модель стала еще привлекательнее, примерив костюмчик а-ля Uni. Изменения во внешности случились не то чтобы кардинальные, но стиль ведь как раз кроется в деталях. Кроссовер избавился от нарочитой спортивности, а вместе с тем возмужал, осмелел и освежился.

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С внутренним убранством — аналогично. Из нового в салоне разве что рулевое колесо и «начинка» мультимедийки. И вроде никаких революций — те же «склеенные» экраны (только уже без козырька), примерно та же компоновка органов управления, панелей и ниш — а ощущения другие, приятные. Как с «Айфоном», короче говоря: держишь в руках свеженький, а привыкать особо и не к чему, ведь все по-прежнему.

Отдельный лайк — за панорамную крышу с люком, которым можно управлять как классическим способом, то есть кнопкой на потолочной консоли, так и через тачскрин медиакомплекса, выставляя нужный процент открытия. Отделка салона приятная — там, где надо, мягко. Но куда важнее, что посадка удобная — водитель средней комплекции жаловаться не недостаток регулировок не станет.

А вот станет ли он жаловаться на стоимость обновленного CS75 Plus, вопрос открытый — прайсы опубликуют позже. Предыдущая версия предлагается по цене в 2 850 000 рублей. Теперь же комплектация не одна, а три (еще и с двумя разными движками), что само по себе подразумевает ценовую вилку.

И лишь бы эта вилка не превратилась в нож, которым кроссовер — в целом очень удачный — сам себя и зарежет. Ведь сегмент с точки зрения конкуренции плотный: рубль влево, рубль вправо — аутсайд.