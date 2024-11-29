У кроссовера Soueast S07 появился официальный российский прайс

Новинка рынка — семиместный паркетник Soueast S07 — вот-вот появится в салонах дилеров марки, поэтому производитель поспешил назвать модификации и цены, с которыми познакомился и портал «АвтоВзгляд».

В базовой версии под названием Comfort семиместный паркетник Soueast S07 из Поднебесной оснащается 1,6-литровым турбомотором, выдающим 190 л.с. Кроссоверы с передним приводом получили 7-диапазонный «робот», с полным — 8-ступенчатый «автомат». Производитель относит к преимуществам новинки богатое базовое оснащение и ее технологичность, баланс качества и цены. На начальном этапе с учетом спецпредложений клиентам придется заплатить за новенький SUV-С минимум 2 749 000 рублей.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», на старте продаж Soueast предлагает уникальные условия при покупке S07. Срок действия акции продлится с 1 по 31 декабря 2024 года: в ее рамках полис КАСКО и комплект зимней резины предусмотрены для первых покупателей в качестве подарка.

1/4

Отметим, что система 4WD поднимает минимальную стоимость кроссовера в начальном исполнении до 2 849 000 рублей. Следующий уровень — комплектация Premium по цене от 3 099 000 рублей. Все автомобили получили пакет зимних опций: это многочисленные подогревы, что очень актуально в нашем климате в холодный сезон.

За безопасность на борту Soueast S07 отвечают 10 электронных ассистентов. В список включены системы предупреждения о фронтальном столкновении и выезде за пределы полосы, а также мониторинга слепых зон и стабилизации. Есть и камеры кругового обзора с функцией прозрачного шасси. Ранее портал «АвтоВзгляд» уже писал о характеристиках 7-местного кроссовера Soueast S07. Мы объяснили, чем этот «китаец» порадует россиян.