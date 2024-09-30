Soueast привезет в Россию автомобили всех сегментов

На данный момент компания Soueast, которая является суббрендом хорошо известной в РФ Chery, анонсировала всего парочку моделей для нашего рынка. Речь идет о кроссоверах S07 и S09. Первый относится к практичному C-сегменту, второй к более габаритному D. Однако в ближайшие годы россиянам обещают представить новинку B-класса.

Видимо, это будет Soueast S06, который должен дебютировать в 2025 году. По сути, автомобиль представляет собой переднеприводный Jetour Dashing с обновленным экстерьером. В России он уже продается с 147-сильным турбодвигателем объемом 1,5 л и 1,6-литровой наддувной «четверкой», выдающей 190 л.с. Трансмиссия — «робот» на шесть ступеней.

Напомним, Soueast S07 является перелицованным Jetour X70. Этот «паркетник» получил полный привод и 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 197 л.с. В свою очередь, S09 — ни что иное как Jetour X90 Plus. Предположительно, его «вооружат» турбированными моторами объемом 1,6 и 2,0 л мощностью 197 и 200 сил соответственно. В первом случае переключением передач может заведовать роботизированная КП, во втором — восьмиступенчатый «автомат».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Soueast назвали цены на свои семиместные полноприводные кроссоверы S07 и S09. Их продажи стартуют в конце года. Компания вышла на российский рынок в сентябре, ее дилерская сеть будет насчитывать 80 точек продаж еще до наступления 2025-го.