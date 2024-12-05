Chery объявила дату начала российских продаж и цену нового Tiggo 9

Представители «поднебесной» марки Chery раскрыли, что официальные розничные продажи нового флагмана Tiggo 9 стартуют 17 декабря. Самые нетерпеливые клиенты уже могут сделать предзаказ. Для этого придется внести задаток — 30 тыс. рублей, но зато комплект зимней резины достанется новоиспеченному хозяину кроссовера в качестве подарка. Кроме того, у первых 10 покупателей есть шанс получить туристическую путевку в Китай от представителей бренда.

Предзаказ на 7-местный SUV оформить уже можно

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», минимальная цена Chery Tiggo 9 для тех, кто оставил заявку на приобретение машины заранее, составит 4,19 млн рублей. Классическим способом можно будет приобрести «девятку» в России с 17 декабря — благо дилерских центров марки у нас хватает.

Tiggo 9 является среднеразмерным паркетником, чья длина составляет 4810 мм, а колесная база — 2800 мм. Кроссовер оснащается 249-сильным двухлитровым турбомотором с тягой 375 Нм. Переключением передач заведует «автомат». «Китаец» оснащен системой подключаемого полного привода с электронноуправляемой многодисковой муфтой.

Диагональ экрана цифровой приборной панели — 10,3 дюйма, мультимедийного комплекса — 15,6 дюйма. Прилагаются проекционный дисплей, десяток «эйрбегов», камеры с обзором на 540 градусов и автопарковщик. Для отделки салона использовали натуральную кожу, кресло водителя имеет набор электрорегулировок, функции памяти и массажа. Имеется и адаптивный «круиз» с набором водительских ассистентов. Пакет зимних обогревов тоже на месте.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что флагманский Chery Tiggo 9 получит обновление софта «по воздуху».