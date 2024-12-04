Флагманский Chery Tiggo 9 получит обновление софта «по воздуху»

Автоконцерн Chery даст возможность россиянам самостоятельно обновлять русифицированное программное обеспечение на борту флагманского кроссовера Tiggo 9, включая голосовой ассистент. Это можно будет делать дистанционно — без визита в дилерский центр марки. Таким образом софт «китайца» всегда будет оставаться актуальным.

Как сообщается в пресс-релизе, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», софт для Chery Tiggo 9 можно будет обновлять через мобильное приложение. Оно позволяет управлять всеми интеллектуальными системами кроссовера. Причем из любой точки мира в режиме реального времени. Хозяин авто получит контроль над множеством функций, включая запуск мотора и климатической системы. Последнее, кстати, особенно актуально с учетом наступившего в России холодного сезона.

При наличии подключения в интернету «девятка» сама загрузит в себя все необходимое. Chery стремится создать экосистему, в которой автомобиль станет продолжением смартфона.

Напомним, помимо всего прочего, флагманский Chery Tiggo 9 получит онлайн-навигацию и сервисы VK. Предзаказы на новинку стартовали в России 14 ноября. Портал «АвтоВзгляд» подробно писал о технической начинке модели после ее московской презентации.