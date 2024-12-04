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Флагманский Chery Tiggo 9 получит обновление софта «по воздуху»

Владельцы кроссоверов смогут сами актуализировать ПО

Автоконцерн Chery даст возможность россиянам самостоятельно обновлять русифицированное программное обеспечение на борту флагманского кроссовера Tiggo 9, включая голосовой ассистент. Это можно будет делать дистанционно — без визита в дилерский центр марки. Таким образом софт «китайца» всегда будет оставаться актуальным.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Флагманский Chery Tiggo 9 получит обновление софта «по воздуху»

Как сообщается в пресс-релизе, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», софт для Chery Tiggo 9 можно будет обновлять через мобильное приложение. Оно позволяет управлять всеми интеллектуальными системами кроссовера. Причем из любой точки мира в режиме реального времени. Хозяин авто получит контроль над множеством функций, включая запуск мотора и климатической системы. Последнее, кстати, особенно актуально с учетом наступившего в России холодного сезона.

При наличии подключения в интернету «девятка» сама загрузит в себя все необходимое. Chery стремится создать экосистему, в которой автомобиль станет продолжением смартфона.

Напомним, помимо всего прочего, флагманский Chery Tiggo 9 получит онлайн-навигацию и сервисы VK. Предзаказы на новинку стартовали в России 14 ноября. Портал «АвтоВзгляд» подробно писал о технической начинке модели после ее московской презентации.

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