Китайский автобренд Jidu обанкротился, не успев добраться до России

Как сообщает Car News China, Jiyue/Jidu закупала у «Джили» в районе 70% запчастей. В феврале все это обернулось большими долгами не только за комплектующие, но и за сборку автомобилей. Сумма задолженности составила около 1,5 млрд юаней. По словам инсайдеров, Geely прикрыла производство моделей убыточного партнера в ноябре.
Jidu Auto является совместным бизнесом Baidu и Geely, поначалу она владели долями 55% и 45% соответственно. После ребрендинга произошло переименование проекта в Jiyue Auto, и большая часть акций перешла к «Джили» — 65%.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Россию официально приедет «робомобиль» от Geely и Baidu. Электрический паркетник Jidu Robocar 01 должен был достаться россиянам в максимальной комплектации, его особенности мы подробно расписали здесь.