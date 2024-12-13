Китайский автобренд Jidu обанкротился, не успев добраться до России

Китайская компания Jiyue Auto (она же — Jidu) объявила о вынужденном закрытии, хотя имела планы на российский авторынок. Сотрудников распустили по домам, даже не заплатив причитающиеся им остатки зарплат. Руководство сообщило о финансовых проблемах и сокращении проектов, которые не могут принести прибыль в кратчайшие сроки. Речь идет о совместном детище известных в России брендов Geely и Baidu.

Как сообщает Car News China, Jiyue/Jidu закупала у «Джили» в районе 70% запчастей. В феврале все это обернулось большими долгами не только за комплектующие, но и за сборку автомобилей. Сумма задолженности составила около 1,5 млрд юаней. По словам инсайдеров, Geely прикрыла производство моделей убыточного партнера в ноябре.

Jidu Auto является совместным бизнесом Baidu и Geely, поначалу она владели долями 55% и 45% соответственно. После ребрендинга произошло переименование проекта в Jiyue Auto, и большая часть акций перешла к «Джили» — 65%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Россию официально приедет «робомобиль» от Geely и Baidu. Электрический паркетник Jidu Robocar 01 должен был достаться россиянам в максимальной комплектации, его особенности мы подробно расписали здесь.