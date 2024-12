С начала декабря в России подорожали автомобили 12 брендов

Лидером стала марка Changan. В ее случае изменились цены сразу на восемь моделей. Кроссовер CS95 подорожал на 100 тыс. рублей или 2,2-2,3%. Практически то же самое случилось с паркетником Uni-K, за исключением его гибридной модификации. Для CS35 Plus и пикапа Hunter Plus прибавка составила 30 тыс. рублей или 1,2% и 0,8% соответственно. Еще четыре модели обойдутся на 20 тыс. рублей дороже, чем прежде — это седаны Alsvin и Eado Plus, лифтбэк Uni-V и кроссовер Uni-T.