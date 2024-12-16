С начала декабря в России подорожали автомобили 12 брендов

Лидером стала марка Changan. В ее случае изменились цены сразу на восемь моделей. Кроссовер CS95 подорожал на 100 тыс. рублей или 2,2-2,3%. Практически то же самое случилось с паркетником Uni-K, за исключением его гибридной модификации. Для CS35 Plus и пикапа Hunter Plus прибавка составила 30 тыс. рублей или 1,2% и 0,8% соответственно. Еще четыре модели обойдутся на 20 тыс. рублей дороже, чем прежде — это седаны Alsvin и Eado Plus, лифтбэк Uni-V и кроссовер Uni-T.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По его информации, Geely обновила прайсы для семи моделей. За седан Preface стали просить на 121 тыс. больше — плюс 3,5-3,7% к стоимости. На втором месте Monjaro, для покупки которого потребуются лишние 62 тыс. рублей, для Atlas — 43 тыс. рублей. Okavango подорожал на 41 тыс. рублей, на 36 тыс. — Coolray и Cityray. Седан Emgrand получил наименьшую прибавку в 26 тыс. рублей.

У JAC поднялась стоимость на весь модельный ряд в диапазоне от 1,9 до 2,9%. За пикап Т9 придется выложить 100 тыс. рублей сверху, за T8 Pro — 80 тыс. Прибавляем 60 тыс. при желании приобрести его собрата Т8 или кроссовер JS6. Дописываем к ценнику лифтбэка J7 50 тыс. целковых, а прайсу кроссовера JS3 — 40 тыс.

Стали дороже пять моделей Chery, все четыре представителя бренда Omoda на нашем рынке и белорусские кроссоверы Belgee Х50 и Х70. Повышение цен не обошло стороны паркетники Jaecoo J7 и J8, Jetour X50, Haval H3 и Jolion. Изменилась стоимость гибридного вседорожника Wey 07, внедорожника Tank 700 и купеобразного кроссовера Knewstar 001.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что подержанные легковушки в России подорожали впервые за 9 месяцев.