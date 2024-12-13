Подержанные легковушки в России подорожали впервые за 9 месяцев

По итогам ноября средняя цена легкового автомобиля с пробегом в нашей стране достигла отметки 1,47 млн рублей. Это на 20 тыс. рублей или на 1,4% больше, чем в середине осени. Согласно наблюдениям аналитиков, ценники пошли вверх впервые за длительный период — последние 9 месяцев таких цифр не фиксировали.

За февраль средняя стоимость бэушки в России вышла на пиковые значения, увеличившись до 1,61 млн рублей. Но за период с марта по октябрь показатели постоянно падали — в середине осени речь шла о 1,45 млн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ноябрьский рост ценников на вторичке обусловлен экономическими причинами. Это и инфляция, и ослабление национальной валюты, и повышение ставок утилизационного сбора. В результате продавцы вынуждены поднимать стоимость машин, выставленных на продажу.

Несмотря на факторы роста, в ноябре этого года средняя цена легковых бэушек оказалась на 200 тыс. рублей или на 12% меньше по сравнению с ноябрем 2023-го.

Ранее портал «АвтоВзгляд» перечислил самые популярные машины с пробегом в России по итогам осени. Лидером оказалась LADA Granta.