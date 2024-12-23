Сотрудников BMW в Германии уволили за поставки автомобилей в Россию

В ходе внутреннего расследования в одном из немецких офисов BMW выявили нарушения при экспорте автомобилей. Оказалось, что подразделение баварской марки в Ганновере отправило в нашу страну более сотни автомобилей, несмотря на антироссийские санкции.

Как сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на DPA, информацию подтвердили в головном подразделении BMW. Сотрудники, отвечавшие за ввоз машин на территорию РФ, лишились своих рабочих мест. Однако вряд ли подобная разовая акция глобально повлияет на экспорт «баварцев» в нашу страну. Разнообразные «серые» схемы продолжат работать — крайне маловероятно, что кто-то займется точечными поисками «левых» каналов.

К слову, согласно справочникам РСА, по которым рассчитываются компенсации по ОСАГО, прибавка к стоимости запчастей для BMW в России составила 17% в середине декабря. И это максимальная планка среди брендов из Европы.

Тем временем российский лидер Владимир Путин мягко раскритиковал немецкие автоконцерны — в частности, Volkswagen — за решение покинуть наш авторынок. То заявление главы государства можно трактовать как своего рода призыв к возвращению к работе в РФ, но насколько это реально? В вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».