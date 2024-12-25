Российский дебют кроссовера SWM G03F снова перенесли

О новых сроках появления SWM G03F в России сообщило аналитическое агентство «Автостат», сославшись на официальное представительство китайской марки. Напомним, что изначально кроссовер должен был выйти на наш рынок минувшим летом, потом запуск перенесли на осень, а теперь и вовсе отложили на будущий год. С чем связана задержка, не уточняется.
Как бы то ни было, работа по реализации согласованного плана развития марки SWM в нашей стране продолжается. В этом контексте на калининградском «Автоторе» планируют запустить производство «китайцев» по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Речь идет о выпуске до 40 тыс. машин в год на производственной площадке Янтарного края.
Официальные продажи линейки автомобилей SWM в России стартовали в марте 2024-го. Сейчас нашим соотечественникам доступны три кроссовера: компактный G01F, среднеразмерный G01 и полноразмерный G05 Pro. Их производят на «Автоторе», официальный дистрибьютор — «Восток Ветер Рус».
В начале октябре портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Петербурге дебютировала новая версия SWM G01.