LADA Granta вошла в десятку самых популярных машин в Европе

С января по ноябрь 2024-го лидерами продаж на рынке новых автомобилей Старого Света стали три модели. Легко догадаться, что все они являются «европейцами» — речь идет о Dacia Sandero, Renault Clio и Volkswagen Golf. Но, что любопытно, в топ самых популярных ухитрилась просочиться и наша LADA Granta.

Результаты исследования европейского рынка опубликовала консалтинговая фирма Focus2Move. Объяснить успех «Гранты» несложно — и дело не в том, что местные водители полюбили российский «бюджетник». Просто аналитики, составляя рейтинг, учитывали и результаты продаж в нашей стране. И таким образом, обогнав многие другие модели, семейство, разошедшееся тиражом в 188 542 единицы (-1,6%), оказалось на шестой строчке списка.

Лидером, как уже было сказано, стала Dacia Sandero — она расположилась на две позиции выше, чем прежде. За неполный прошлый год новых хозяев нашли 248 329 экземпляров. Доля модели выросла почти на 10%. Вторую позицию занял Renault Clio с результатом 244 066 штуки, прибавка к реализации составила 4,4%. Тройку лидеров замыкает Volkswagen Golf. Европейцы купили на 16,9% таких машин больше, чем раньше — 212 189 экземпляров.

Кроме того, в топ-10 вошли Volkswagen T-Roc и Tiguan, Dacia Duster, а также электрокар с худшей динамикой Tesla Model Y и Toyota Yaris. В конце списка числится Skoda Octavia.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Granta обзаведется новой максимальной комплектацией в России.