LADA Granta обзаведется новой максимальной комплектацией

С конвейера АВТОВАЗа уже сошла первая LADA Granta в кузове лифтбэк в новом топовом исполнении, которое, скорее всего, станет наиболее дорогим. Надо ли говорить, что список оборудования в этом случае будет максимально богатым. Так сказать, «полный фарш», как некогда гласил один из слоганов тольяттинского автозавода.

О появлении «Гранты» в комплектации Club Luxe на своей странице «ВКонтакте» сообщил паблик Avtograd News. По его информации, новый вариант исполнения LADA Granta АВТОВАЗ может официально рассекретить еще до наступления 2025 года. По нашим оценкам, его стоимость имеет все шансы превысить 1,2 млн рублей.

Похоже, что по списку оборудования свежая версия превзойдет актуальный топовый вариант #Club'24 с начальной стоимостью от 1 149 000 рублей. В том числе за счет климат-контроля, противотуманных фар и электропривода для стеклоподъемников всех дверей. Кроме того, мультимедийный комплекс станет уже не опцией за 50 тыс. рублей, а полноценной частью новой максимальной комплектации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщил, что LADA Granta официально лишилась «автомата». У АВТОВАЗа закончились японские трансмиссии.