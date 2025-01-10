Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники 2024 года в России

В прошлом году российские продажи кроссовера Haval Jolion увеличились в 1,5 раза, что позволило ему удержаться на первом месте — своих владельцев нашли 83 828 экземпляров. Вторую позицию занял другой китайский паркетник — Chery Tiggo 7 Pro Max. В 2024-м в нашей стране реализовали на 57,9% больше, чем годом ранее — 64 811 штук. И замыкает тройку лидеров Chery Tiggo 4 Pro, прибавивший 60% до 52 700 проданных машин.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Сразу за первой тройкой расположилась отечественная LADA Niva Travel. Россияне в 2024 году приобрели 50 188 таких внедорожников, прибавка по продажам составила 7%. В первой пятерке числится Geely Monjaro. Спрос на него вырос в 2,3 раза, модель разошлась тиражом 47 893 экземпляра.

Согласно подсчетам аналитиков, в сегменте SUV в десятку самых популярных машин 2024-го в России также вошли LADA Niva Legend и Omoda C5, Haval M6 и Changan CS55 Plus, плюс белорусский Belgee X50.

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