Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники 2024 года в России

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Сразу за первой тройкой расположилась отечественная LADA Niva Travel. Россияне в 2024 году приобрели 50 188 таких внедорожников, прибавка по продажам составила 7%. В первой пятерке числится Geely Monjaro. Спрос на него вырос в 2,3 раза, модель разошлась тиражом 47 893 экземпляра.
Согласно подсчетам аналитиков, в сегменте SUV в десятку самых популярных машин 2024-го в России также вошли LADA Niva Legend и Omoda C5, Haval M6 и Changan CS55 Plus, плюс белорусский Belgee X50.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что ждет автопром и авторынок России в 2025 году. Ни много ни мало, мы опубликовали прогноз тарологов, раскинувших карты.