В представительстве Jetta рассказали о российских перспективах седана VA7

В КНР стартовали полноценные продажи седана Jetta VA7, построенного на базе Volkswagen Sagitar. О своем намерении привезти этот автомобиль в нашу страну российский офис бренда пока официально не объявлял. Хотя, как порталу «АвтоВзгляд» сообщили представители марки, такая возможность изучается.

— В настоящее время бренд Jetta рассматривает возможность запуска нового седана VA7 на российском рынке. Специалисты компании анализируют востребованность модели с точки зрения потенциальных клиентов. По результатам исследования будет принято финальное решение о расширении модельного ряда, — сказали представители марки.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, габариты Jetta VA7 — 4773х1789х1469 мм при колесной базе 2731 мм. Под капотом четырехдверки — 1,4-литровый мотор на 150 л.с., которому аккомпанирует 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Привод — разумеется, безальтернативно передний. Подвеска — полностью независимая: спереди стойки McPherson, сзади «многорычажка».

Можно предположить, что Jetta VA7 наверняка бы нашла своего покупателя в РФ, поскольку седанов С-класса на отечественном рынке новых автомобилей катастрофически не хватает. Тем более что у этой модели есть такой серьезный козырь, как технологии Volkswagen в основе. С другой стороны, многое зависит от цены. Ведь при сопоставимой стоимости российский водитель, скорее, отдаст предпочтение кроссоверу.

Напомним, что Jetta — это совместный бренд концерна FAW и китайского подразделения Volkswagen. На сегодняшний день в «российскую» линейку марки входят три автомобиля: бюджетный седан VA3, а также кроссоверы VS5 и VS7. Последний, кстати говоря, совсем недавно побывал на тесте портала «АвтоВзгляд». Узнать об этой машине подробнее можно здесь.