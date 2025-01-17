В Россию приедет новая версия кроссовера GAC GS8

Китайский автоконцерн GAC готовится привезти в нашу страну новую модификацию большого кроссовера GS8 под названием Traveler. Новинка успешно прошла сертификацию, «поднебесный» производитель уже получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Стоимость и оснащение для нашего рынка пока не раскрывают.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на инсайдеров GAC. Уточняется, что исполнение Traveler отличается от привычного GS8 расширенным внедорожным потенциалом. На родине паркетник в такой версии дебютировал еще в 2023-м. К его особенностям относят наличие бокса на багажной двери, бампера иного дизайна и другое оформление решетки радиатора.

На сегодняшний день GAC GS8, который продается в России, «вооружен» 231-сильным наддувным двигателем объемом 2,0 л. Силовой агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Покупатели также могут рассчитывать на систему полного привода.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России сертифицировали седан GAC Empow. Четырехдверка должна выйти на отечественный рынок в апреле-июне 2025-го.