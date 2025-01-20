Changan CS55 Plus окончательно превратился в Uni-S на российском рынке

Changan Uni-S сохранил все основные плюсы CS55 Plus — смена имени кроссовера на это никак не повлияла. То есть модель, ставшая для бренда самой популярной, по-прежнему является воплощением качества и надежности, утверждают представители «поднебесного» производителя. Дебютировав в 2017 году, компактный CS55 Plus выбился в лидеры благодаря топливной экономичности, оснащению и просторному салону.

Согласно итогам продаж за прошлый год, Changan CS55 Plus/Uni-S, вошел в десятку самых продаваемых моделей в нашей стране. Паркетник разошелся тиражом 38 397 экземпляров. Вторую половину 2024-го модель реализовывали уже с новым именем.

Под капотом Uni-S установлен 181-сильный 1,5-литровый турбомотор, выдающий 280 Нм тяги. Переключением передач заведует 7-диапазонный «робот». В бак можно смело заливать 92-й бензин. Силовой агрегат при желании запускается дистанционно, бонус к безопасности дают система камер кругового обзора и встроенный видеорегистратор. Еще одной «фишкой» является «умная» панорамная крыша. Круиз-контроль — интеллектуальный, можно рассчитывать на ассистентов движения в пробках и предотвращения столкновений.

Changan Uni-S создавался, чтобы подчеркнуть индивидуальность водителя. Это реализовано в том числе за счет концептуального дизайна — узнаваемых спортивных линий кузова и других ярких акцентов.

В конце декабря портал «АвтоВзгляд» объяснял, почему Changan больше не продает в России три кроссовера.