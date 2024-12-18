Changan объяснил, почему больше не продает в России три кроссовера

В нашей стране завершились продажи кроссоверов Changan CS85 Plus, второй генерации CS75 Plus и CS95. Кроме того, имя Uni-S окончательно закрепили за моделью CS55 Plus. А все это произошло в рамках развития «поднебесного» бренда и его адаптации к требованиям отечественного авторынка.

В беседе с «Российской газетой» ситуацию прояснили представители пресс-службы Changan. Уточняется, что CS75 Plus заменили моделью следующего поколения — более комфортной, безопасной и богатой в плане оснащения. Моторная гамма паркетника теперь состоит из двух силовых агрегатов: 1,5-литрового и двухлитрового, плюс 6-ступенчатый «автомат» сменился 8-диапазонным. Кстати говоря, портал «АвтоВзгляд» уже протестировал этот автомобиль — обзор можно прочитать здесь.

То же самое случилось с CS95 — его вытеснила обновленная версия. CS85 Plus покинул модельный ряд, поскольку жизненный цикл этого SUV подошел к концу на глобальном уровне. Так как серию Uni решили превратить в отдельную линейку, Changan переименовал CS55 Plus в Uni-S. Это позволит точнее позиционировать автомобиль.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Changan Uni-V получил в России две новые комплектации.