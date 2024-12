Changan объяснил, почему больше не продает в России три кроссовера

В нашей стране завершились продажи кроссоверов Changan CS85 Plus, второй генерации CS75 Plus и CS95. Кроме того, имя Uni-S окончательно закрепили за моделью CS55 Plus. А все это произошло в рамках развития «поднебесного» бренда и его адаптации к требованиям отечественного авторынка.