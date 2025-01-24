В российском офисе Chery рассказали о перспективах нового Tiggo 8

Chery доставила в Россию новый Tiggo 8, чтобы по полной программе испытать кроссовер отечественными дорогами и климатом. Уже известно, что наши соотечественники смогут рассчитывать на «восьмерки» исключительно с бензиновым мотором, поставок гибридных версий не ожидается. По крайней мере, пока.

О старте внутреннего тестирования Tiggo 8 в РФ сообщила пресс-служба бренда. По словам представителей «Чери Автомобили Рус», новинку необходимо подготовить, чтобы она соответствовала потребностям и ожиданиям клиентов. Портал «Китайские автомобили» уточнил, что речь идет об экземпляре, который фотошпионам удалось выследить на одной из московских парковок в середине января.

Напомним, на родине Tiggo 8 продается с приставкой Plus. Паркетник представили на мотор-шоу в Пекине в прошлом году. Уже тогда стало известно, что он появится и на российском рынке. В пересчете на рубли стоимость «восьмерки» составляет 1,5-2,2 млн.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно расписал техническую начинку нового Chery Tiggo 8. В будущем новинка может пополнить модельный ряд бренда в качестве отдельной модели или заменить уже представленный в России Tiggo 8 Pro Max.