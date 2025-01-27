В России ощутимо подешевели новые автомобили, выпущенные в 2024 году

Согласно мониторингу отечественного авторынка за предпоследнюю рабочую неделю января (с 20-го по 24-е включительно), некоторые представители дилерского сообщества снизили цены на ряд моделей, сошедших с конвейера в прошлом году. Например, минимум на 100 тыс. рублей стал доступнее популярный кроссовер Haval Jolion. Аналогичная скидка действует на H3 и M6, а также Dargo и Dargo X.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил независимый автоэксперт Олег Мосеев. По его словам, полноприводный Jolion, оснащенный 1,5-литровым 150-сильным мотором и 7-ступенчатым «роботом», за указанный период стал на 200 тыс. дешевле, чем прежде.

Chery скинула сотню тысяч «целковых» на все комплетации Tiggo 4, за исключением исполнения Ultra. В свою очередь дисконт на Tiggo 7 Pro Max составил от 60 до 150 тыс. рублей. Также на 100 тыс. снизили прайс на паркетник Omoda C5. Скидка на обновленный SUV составила 200 тыс. рублей.

Размер дисконта на компактный кроссовер JAC J7 варьируется от 270 до 470 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автосалоны будут продавать новые автомобили со скидками до весны. Об этом на ежегодной пресс-конференции предупредил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.