Ну дайте же, что продавать! Автодилеры России в панике

Коллапс отечественного авторынка больно ударил не только по российским водителям. От резкого сокращения предложений качественных автомобилей ощутимо пострадали многочисленные дилеры, возможности которых заработать себе на кусок хлеба и на стаканчик вина значительно сократились. Портал «АвтоВзгляд» постарался войти в их положение.

Автомобильные дилеры вызывают подчас массу негативных эмоций у покупателей — в первую очередь, своим стремлением во что бы то ни стало обременить самую невинную покупку как можно более длинным списком дополнительных опций, по большей части ненужных в повседневной жизни.

Возможно, — заметил Остап, — я не ангел. У меня есть недочеты.

И тем не менее, они не совсем бесполезны, ибо сложно отмахнуться от упрямого факта: ни одному автопроизводителю в мире до сих пор не удалось полностью перейти на прямые взаимоотношения с клиентами.

Достижение этой манящей цели не приблизили ни интернет, ни маркетплейсы, ни другие достижения цифровой экономики. Что говорить, если даже великий комбинатор Илон Маск продает свои электротачанки вовсе не через Starlink, а посредством вульгарных автосалонов, коих только в Америке у Tesla насчитывается 258 штук в 40 штатах, в 223 городах.

Глава РОАД Алексей Подщеколдин бьет тревогу. Фото globallookpress.com

ДИЛЕРЫ ПОД ОБЛОМКАМИ РЫНКА

Когда по вине «партнеров» рухнул авторынок России, то под своими обломками он похоронил прежде всего автокупцов и, помимо всего прочего, обрек на финансовую неопределенность 300 000 сотрудников этого бизнеса. Да, по данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) занятость в нем более чем в три раза выше занятости на автозаводах, о бессрочной консервации которых мы все так долго и безысходно скорбели.

В создание мощной торговой структуры за постсоветский период было вбухано порядка 2,4 триллионов рублей инвестиций — нешуточная сумма. И что же? Теперь значительная ее часть пойдет псу под хвост? Вариант, в общем-то, не такой уж и фантастический, что не на шутку тревожит РОАД. Ведь если в Европе рентабельность автобизнеса составляет 1,5-2%, а в США — 2%, то в России — не более 1%.

Причины обозначены аналитиками ассоциации весьма четко. Их три: высокий утильсбор, нестабильный курс рубля и высокая кредитная ставка. Средний срок продажи нового авто сегодня — 2-3 месяца, и всю маржу дилеры отдают банкам. Очевидно, две из трех позиций — на совести регулятора, который таким странным образом выполняет указание Президента РФ, поставившего задачу к 203 увеличить на 60% инвестиции в реальном выражении к уровню 2020 года.

Ну и самая главная проблема — отсутствие в достаточном количестве реального товара по конкурентоспособным ценам, о чем говорилось и писалось неоднократно. Не спасают даже китайские марки: средний дилерский центр китайского бренда в России продает менее трети от числа автомобилей, реализуемых дилерами в США.

Фото портала АвтоВзгляд.

ОДИН С СОШКОЙ, СЕМЕРО С ЛОЖКОЙ

Рынок-то пуст. На земле валяются полузасохшие капустные листья, на прилавках — голо. Где-то в углу продают импортные безвкусные помидоры по бешеным ценам. Ой нет, не так.

По бескрайним просторам России передвигается примерно 40 млн автомобилей, причем 72% из них — старше 10 лет. Согласно подсчетам РОАД, чтобы обновить парк хотя бы на 60%, необходимо производить и завозить около 3 млн авто ежегодно. Примерно такой же объем рынка нужен, чтобы иностранных инвесторов заинтересовали вложения в производство на территории России. А рынок-то на сегодняшний день пуст.

Дилеры, тысячи их, стонут: «Ну дайте нам хоть что-нибудь стоящее на продажу!». Возможно, вина тут не только коммерсантов, ибо они действовали и продолжают действовать строго в парадигме славных 90-х. А она гласила: главное — торговля. Купить дешевле, продать дороже. Производство — прошлый век. Потому вышло как в русской пословице: один с сошкой, а семеро с ложкой.

С тех пор уже стало ясно, что данная парадигма ущербна, но никто ничего нового не предложил. В перспективе предстоит расхлебывать этот очевидный перекос. Впрочем, никто приступать к этой насущной, но очень сложной задаче, не торопится. А пока крайними остаются именно дилеры. Ну и мы с вами...