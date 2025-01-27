Новый Toyota RAV4 «засветился» в Сети до официального дебюта

Легко догадаться, почему шестое поколение Toyota RAV4 рассекретили именно в Китае. Дело в том, что именно там в апреле могут представить новую версию брата-близнеца глобальной модели под названием Wildlander. Самобытность автомобиля с такими названием образца 2019 года обеспечивается измененным дизайном передней части и оригинальной задней оптикой.
По предварительным данным, очередную версию «Рафика» создали на модульной платформе TNGA-K. Возможно, японцы сделают упор на гибридных модификациях. Часть из них может иметь и классический ДВС, и электродвигатель, у остальных есть шансы получить только аккумулятор и генератор.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Toyota анонсировала премьеру «дерзкого» RAV4 в исполнении Dark Side в рамках мотор-шоу в Токио.