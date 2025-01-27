Новый Toyota RAV4 «засветился» в Сети до официального дебюта

В Сети раскрыли серийный облик Toyota RAV4 новой генерации. Папарацци удалось сделать снимок рендера якобы на закрытой дилерской презентации. Но не исключено, что на растиражированном изображении представлены всего лишь догадки умельцев, переработавших ранние шпионские фото популярной модели. Как бы то ни было, в таком виде RAV4 оказался в китайских соцсетях.

Легко догадаться, почему шестое поколение Toyota RAV4 рассекретили именно в Китае. Дело в том, что именно там в апреле могут представить новую версию брата-близнеца глобальной модели под названием Wildlander. Самобытность автомобиля с такими названием образца 2019 года обеспечивается измененным дизайном передней части и оригинальной задней оптикой.

По предварительным данным, очередную версию «Рафика» создали на модульной платформе TNGA-K. Возможно, японцы сделают упор на гибридных модификациях. Часть из них может иметь и классический ДВС, и электродвигатель, у остальных есть шансы получить только аккумулятор и генератор.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Toyota анонсировала премьеру «дерзкого» RAV4 в исполнении Dark Side в рамках мотор-шоу в Токио.