Названы сроки начала продаж кроссовера-гибрида Exeed VX C-DM

Старт предварительных продаж гибридной версии кроссовера Exeed VX с припиской C-DM в Китае запланирован на февраль. Широкой общественности автомобиль официально представят в марте. Велика вероятность, что новинка доберется и до России, поскольку представители бренда уже приняли решение привезти к нам гибридный RX.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», все варианты исполнения гибридного Exeed VX получат подвеску CDC, обеспечивающую регулировку жесткости амортизаторов, и полный привод — AWD. Габариты кроссовера составляют 5010х1940х1800 мм. Размер колесной базы — 2900 мм.

В движение Exeed VX C-DM будет приводить гибридная система, в состав которой вошел 1,5-литровый турбодвигатель, выдающий 156 л.с. Обе оси вращают электромоторы, емкость тяговой батареи — 34,46 кВтч, пишет Auto Home.

Судя по всему, силовую установку для VX китайцы позаимствуют у его младшего собрата RX C-DM. А если так, то можно будет рассчитывать на суммарную мощность в районе 600 л.с. и тягу около 900 Нм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда в России начнут продавать гибридный Exeed RX.