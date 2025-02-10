Еще дороже: в России средняя цена новой машины подросла на 6%

За прошлый год средневзвешенная цена свеженькой легковушки в нашей стране доросла до отметки 3,12 млн рублей. Такой показатель на 6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Последние годы средний прайс стабильно увеличивался, однако в 2024-ом его рост, на удивление, ощутимо притормозил.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты уточняют, что за прошедшие пять лет средневзвешенная стоимость легковушки на отечественном авторынке выросла в два раза. В 2020-м прибавка составила 7%, в 2021-м — уже 18%. Три года назад речь шла о 20%, а два года назад — о 24%.

Напомним, среднюю стоимость машины рассчитают, учитывая прайс дистрибьюторов, объемы реализации по каждой модели и особенности ее модификации. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что по итогам января 2025 года российские продажи новых легковушек увеличились на 11%: реализовано более 89 000 машин, две трети пришлось на пять брендов.