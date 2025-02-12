Аналитики объяснили, какие автобренды и почему готовы давать наибольшие скидки

Российские дилеры оказались в крайне непростой ситуации: из-за высоких цен, запредельной ключевой ставки и прочих негативных факторов покупатели не выстраиваются в очереди в шоу-румах, а продавать надо — склады переполнены, деньги «заморожены», расходы на «зависшие» машины стремительно растут. И при таких раскладах автосалонам не остается ничего, кроме как идти на уступки.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его словам, в сложившейся ситуации продавцов могут поддержать дисконтные программы, которые предлагают «некоторые дальновидные представительства марок из Поднебесной», а также бережное отношение к трафику клиентов. Так что тем, кто задумался об обновлении своего автопарка, выпал хороший шанс.

Проанализировав объемы стоков и изучив предложения на классифайдах, эксперты пришли к выводу, что больше всего «активных» объявлений сейчас у дилеров марки Geely — более 20 тысяч (+71% к году). У Haval и Chery — чуть меньше, 19,1 и 18 тысяч соответственно (+82% и +75%). Далее идут Omoda (8,9 тысячи объявлений, +38%), Belgee (7,4 тысячи машин, + 95%), Jaecoo (6,6 тысячи, + 106%) и Jetour (5,5 тысячи, + 95%).

— Так или иначе, с учетом заоблачной средней цены нового автомобиля, высокой стоимости денег и снижающейся маржинальности продаж десятки миллиардов рублей, «замороженные» в металле, могут нести угрозу даже для самой стабильной дилерской компании. Кроме того, агрегаторы только за прошлый год трижды повышали цены за размещение объявлений. В совокупности все эти факторы сделали так, что дилеры сейчас особенно активно заинтересованы в ускорении продаж и почти всегда готовы идти на уступки, — подытожил эксперт.