JAC подтвердил появление пикапа Т9 с дизелем в РФ и анонсировал локализацию

«Поднебесная» марка JAC подтвердила свои намерения привезти в Россию дизельные версии популярного флагманского пикапа Т9. Точных сроков появления таких машин на нашем рынке пока нет, но китайцы обещают, что это случится уже скоро. Кроме того, «девятка» станет одной из первых моделей марки, локализованных в РФ.

Где именно «пропишется» грузовичок, пока непонятно

По замыслу китайского производителя, запуск дизельных JAC Т9 на отечественном рынке привлечет еще больше покупателей. Хотя на этот грузовичок и так приходится 18,3% от общего объема реализованных пикапов «поднебесного» бренда, сумевшего откусить 24-процентную долю рынка в сегменте. Локализованные JAC Т9 должны появиться у нас уже летом.

В России по итогам первого месяца наступившего года в десятку самых популярных пикапов сумели пробиться сразу три автомобиля JAC. Помимо флагманского Т9, речь идет про грузовички T8 Pro и T8.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал эксклюзивное интервью с топ-менеджером JAC Виктором Нащанским. По его словам, для бренда в России открылось окно возможностей.