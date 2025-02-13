JAC подтвердил появление пикапа Т9 с дизелем в РФ и анонсировал локализацию

По замыслу китайского производителя, запуск дизельных JAC Т9 на отечественном рынке привлечет еще больше покупателей. Хотя на этот грузовичок и так приходится 18,3% от общего объема реализованных пикапов «поднебесного» бренда, сумевшего откусить 24-процентную долю рынка в сегменте. Локализованные JAC Т9 должны появиться у нас уже летом.
В России по итогам первого месяца наступившего года в десятку самых популярных пикапов сумели пробиться сразу три автомобиля JAC. Помимо флагманского Т9, речь идет про грузовички T8 Pro и T8.
Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал эксклюзивное интервью с топ-менеджером JAC Виктором Нащанским. По его словам, для бренда в России открылось окно возможностей.